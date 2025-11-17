Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caravana 'Ceará Um Só' encerra percurso com evento em Fortaleza

Encontro marca o fim da iniciativa que levou formação técnica e apoio a administrações municipais do Ceará
A Caravana Ceará Um Só encerrará, no próximo dia 18, o roteiro que percorreu 14 regiões de planejamento do Estado ao longo deste ano. A última edição será realizada no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Evento reunirá prefeitos, gestores municipais e representantes do Governo do Estado.

Promovida pela Escola de Gestão Pública do Ceará (EGPCE), a iniciativa levou formação e apoio técnico a administrações municipais, com debates sobre gestão pública, planejamento e desafios locais. O objetivo, segundo a organização, foi ampliar a capacitação das equipes e fortalecer a relação entre Estado e municípios.

Nas edições regionais, gestores puderam participar de oficinas, receber orientações técnicas e acessar materiais preparados pela EGPCE. A proposta foi oferecer atualização sobre temas considerados estratégicos para o funcionamento das prefeituras, além de estimular troca de experiências entre as regiões.

Encerramento em Fortaleza

A programação em Fortaleza está prevista para começar às 8 horas e deve reunir representantes dos municípios atendidos pela Caravana. O encontro marca o fechamento do ciclo, com apresentação de resultados e balanço das atividades realizadas ao longo do ano.

Também serão disponibilizados conteúdos para veículos de comunicação e redes sociais. Em áudio distribuído à imprensa, o diretor da Escola de Gestão Pública, Saulo Braga, afirmou que a iniciativa buscou aproximar o Governo do Ceará e as administrações municipais.

Ele destacou que a edição de Fortaleza encerra o percurso realizado desde o início do ano: “Nossas caravanas têm percorrido todo o estado, nas 14 regiões de planejamento. No dia 18 de novembro estaremos na Grande Fortaleza, finalizando nossa última edição, que ocorrerá no Centro de Eventos a partir das 8 horas da manhã".

