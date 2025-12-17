Turbulência política da Bulgária não afetará adesão à UE ou ratings do país, aponta Fitch

A renúncia do governo búlgaro destaca os desafios para implementar reformas estruturais e como isso pode pesar sobre o crescimento econômico, diz a Fitch Ratings. Contudo, a agência não acredita que a turbulência atual afetará a adesão do país à zona do euro em 1º de janeiro de 2026.

O primeiro-ministro Rosen Zhelyazkov apresentou sua renúncia em 11 de dezembro após grandes protestos antigovernamentais que começaram em resposta à proposta de orçamento. Os dois maiores partidos parlamentares, incluindo o GERB de Zhelyazkov, exigiram eleições antecipadas.