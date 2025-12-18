BCE mantém juros pela 4ª vez seguida, após avanço inesperado do PIB e inflação sob controle

O Banco Central Europeu (BCE) deixou suas principais taxas de juros inalteradas pela quarta vez seguida nesta quinta-feira, 18, visto que a inflação da zona do euro permanece sob controle e a economia se mantém próxima do potencial.

Após concluir reunião de política monetária, o BCE manteve sua taxa de depósito em 2%, a de refinanciamento em 2,15% e a de empréstimos em 2,40%, em decisão que veio em linha com a previsão de analistas consultados pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.