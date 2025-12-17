Alece aprova prorrogação do Refis e empréstimo de RS 2 bilhões

Montante será destinado ao financiamento de despesas de capital e investimentos nas áreas de educação, saúde e segurança pública.

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou, nesta quarta-feira, 17, a prorrogação do Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais, ou Refis, de autoria do Poder Executivo, que visa regularizar a situação fiscal dos contribuintes cearenses.

O projeto de lei n.º 113/2025 trata da ampliação dos prazos previstos na lei n.º 19.482/2025, que institui o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), entre outros.

Outro projeto aprovado foi o que autoriza o Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de até R$ 2 bilhões. O montante será destinado ao financiamento de despesas de capital e investimentos nas áreas de educação, saúde e segurança pública.



Os recursos a serem contratados provêm do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS). A operação exige uma contragarantia do Executivo estadual à União.

O objetivo estratégico, segundo o governo, é garantir a execução de projetos estruturantes que melhorem o atendimento à população e o aprimoramento do serviço público, além de promover o desenvolvimento regional equilibrado e a melhoria das condições de vida da população cearense. Os investimentos estão integrados ao Plano Plurianual (2024-2027).