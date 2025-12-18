Corte de juros a 3,75% no Reino Unido divide dirigentes; próximos passos dependerão da inflação

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla me inglês) decidiu reduzir a taxa básica de juros em 25 pontos-base (pb), para 3,75%, em uma decisão dividida, apoiada por cinco dirigentes, enquanto quatro defenderam a manutenção do juro em 4%, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 18. O Comitê de Política Monetária avaliou que o processo de desinflação está avançando, mas ressaltou que os próximos passos exigirão cautela.

De acordo com o BoE, "a extensão de novo afrouxamento na política monetária dependerá da evolução do cenário para a inflação". A autoridade monetária afirmou que, "com base nas evidências atuais, a taxa de juros deve seguir em uma trajetória gradual de queda", embora tenha alertado que os julgamentos sobre novos cortes "se tornarão uma decisão mais apertada" à medida que o juro se aproxime de níveis considerados neutros.