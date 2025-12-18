Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 13 mil na semana, para 224 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos na semana encerrada em 13 de dezembro caiu 13 mil, a 224 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 18. O número veio acima da projeção da FactSet, que esperava queda a 200 mil.

Na semana até 6 de dezembro, o número de pedidos continuados subiu 67 mil em relação ao nível revisado, a 1,897 milhão.

A projeção de analistas era de 1,95 milhão. Esse dado é divulgado com uma semana de atraso.

