Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 13 mil na semana, para 224 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos na semana encerrada em 13 de dezembro caiu 13 mil, a 224 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 18. O número veio acima da projeção da FactSet, que esperava queda a 200 mil.

Na semana até 6 de dezembro, o número de pedidos continuados subiu 67 mil em relação ao nível revisado, a 1,897 milhão.