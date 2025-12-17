Vendas da Micron Technology sobem 57% no 1º trimestre fiscal e ação salta quase 8% em NY

A Micron Technology registrou um aumento nas vendas em seu primeiro trimestre fiscal, já que a demanda por seus produtos de memória permanece alta. A fabricante de chips de memória divulgou nesta quarta-feira, 17, um lucro de US$ 5,24 bilhões, ou US$ 4,60 por ação, no trimestre encerrado no final de novembro, em comparação com US$ 1,87 bilhão, ou US$ 1,67 por ação, um ano antes.

Excluindo certos itens únicos, o lucro ajustado por ação foi de US$ 4,78, acima dos US$ 3,96 previstos por analistas, de acordo com a FactSet. A receita subiu 57% para US$ 13,64 bilhões, também acima da expectativa dos analistas, de US$ 12,91 bilhões. As vendas do negócio de memória em nuvem da Micron representaram US$ 5,28 bilhões desse total. No atual segundo trimestre, a Micron espera que a receita seja de US$ 18,7 bilhões no ponto médio, com ganhos ajustados por ação de US$ 8,42 no ponto médio. Os analistas estavam projetando vendas de US$ 14,33 bilhões com ganhos ajustados de US$ 4,78 por ação. À medida que mais empresas de inteligência artificial estão usando produtos de memória, o custo desses produtos disparou.