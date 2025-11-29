Fortaleza ganha voos diretos para Foz do Iguaçu e Montevidéu

Ampliação da malha aérea integra o Ceará ao Brasil e ao exterior, fortalecendo turismo e economia, diz o governador

Fortaleza terá mais duas rotas de voos diretos, uma nacional para Foz do Iguaçu, no Paraná; e outra internacional, para Montevidéu, capital do Uruguai. O anúncio foi feio pelo governador Elmano de Freitas (PT) por meio de suas redes sociais na manhã deste sábado, 29.

“Essa expansão reforça nossa estratégia de conectar o Ceará ao Brasil e ao mundo, fortalecendo o turismo, atraindo investimentos e gerando oportunidades para o nosso povo”.