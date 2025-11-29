Fortaleza ganha voos diretos para Foz do Iguaçu e Montevidéu, anuncia ElmanoAmpliação da malha aérea integra o Ceará ao Brasil e ao exterior, fortalecendo turismo e economia, diz o governador
Fortaleza terá mais duas rotas de voos diretos, uma nacional para Foz do Iguaçu, no Paraná; e outra internacional, para Montevidéu, capital do Uruguai. O anúncio foi feio pelo governador Elmano de Freitas (PT) por meio de suas redes sociais na manhã deste sábado, 29.
“Essa expansão reforça nossa estratégia de conectar o Ceará ao Brasil e ao mundo, fortalecendo o turismo, atraindo investimentos e gerando oportunidades para o nosso povo”.
De acordo com Elmano, com a nova conexão internacional para Montevidéu, Fortaleza tem novos destinos internacionais inaugurados desde 2023. Com o aumento dos intercâmbios aéreos no Estado, o setor de turismo registrou 2,7 visitantes no Ceará em 2025, segundo o Governo do Estado.
Em março deste ano, o Governo já havia anunciado o inicio de uma rota direta para Madri, capital da Espanha, como previsão de inicio da operação para janeiro de 2026.
Rotas internacionais de Fortaleza
- Lisboa — Portugal
- Paris — França
- Miami — Estados Unidos
- Orlando — Estados Unidos
- Buenos Aires — Argentina
- Santiago — Chile
- Caiena — Guiana Francesa
- Montevidéu — Uruguai
- Madri — Espanha (início da rota direta em janeiro de 2026)
