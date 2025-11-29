Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza ganha voos diretos para Foz do Iguaçu e Montevidéu

Fortaleza ganha voos diretos para Foz do Iguaçu e Montevidéu, anuncia Elmano

Ampliação da malha aérea integra o Ceará ao Brasil e ao exterior, fortalecendo turismo e economia, diz o governador
Atualizado às
Wilnan Custódio
Fortaleza terá mais duas rotas de voos diretos, uma nacional para Foz do Iguaçu, no Paraná; e outra internacional, para Montevidéu, capital do Uruguai. O anúncio foi feio pelo governador Elmano de Freitas (PT) por meio de suas redes sociais na manhã deste sábado, 29.

“Essa expansão reforça nossa estratégia de conectar o Ceará ao Brasil e ao mundo, fortalecendo o turismo, atraindo investimentos e gerando oportunidades para o nosso povo”.

De acordo com Elmano, com a nova conexão internacional para Montevidéu, Fortaleza tem novos destinos internacionais inaugurados desde 2023. Com o aumento dos intercâmbios aéreos no Estado, o setor de turismo registrou 2,7 visitantes no Ceará em 2025, segundo o Governo do Estado.

Em março deste ano, o Governo já havia anunciado o inicio de uma rota direta para Madri, capital da Espanha, como previsão de inicio da operação para janeiro de 2026.  

Rotas internacionais de Fortaleza

  • Lisboa — Portugal
  • Paris — França
  • Miami — Estados Unidos
  • Orlando — Estados Unidos
  • Buenos Aires — Argentina
  • Santiago — Chile
  • Caiena — Guiana Francesa
  • Montevidéu — Uruguai
  • Madri — Espanha (início da rota direta em janeiro de 2026)

