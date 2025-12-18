Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibovespa opera estável diante de sinal conservador do BC, apesar de alta em NY

Autor Agência Estado
O Ibovespa opera perto da estabilidade nesta quinta-feira, 18, apesar da valorização dos índices futuros de ações norte-americanos e das commodities. Por ora, a sessão desta quinta-feira é marcada pela indefinição, enquanto os investidores digerem o Relatório de Política Monetária (RPM), do Banco Central, e acompanham a entrevista coletiva com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o diretor Diogo Guillen, iniciada às 11 horas, em busca de sinais sobre o rumo da Selic. Ainda os mercados avaliam a pesquisa eleitoral AtlasIntel/Bloomberg.

Outro ponto de atenção é a expectativa de votação do Orçamento de 2026 hoje ou amanhã, após acordo entre governo e oposição que viabilizou a aprovação do PL da Dosimetria no Senado em troca do aval ao projeto que corta em 10% os benefícios fiscais e eleva a tributação de JCP, fintechs e apostas, com impacto estimado de R$ 22,4 bilhões na arrecadação.

Os investidores hoje vão calibrar suas estimativas para os juros nos Estados Unidos, além de avaliarem as decisões de política monetária da Inglaterra e da zona do euro, divulgadas mais cedo. Nos EUA, o destaque é o índice CPI de inflação de novembro, que apresentou alta menor do que a esperada, reforçando cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) após janeiro, quando espera-se manutenção.

Após a divulgada da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), depois da decisão que deixou a Selic em 15% ao ano, sugerindo cautela quanto ao mês de início do afrouxamento, hoje o BC trouxe o RPM do quarto trimestre. No relatório informou que espera queda da inflação acumulada em 12 meses para o centro da meta, de 3%, no primeiro trimestre de 2028. É a primeira vez que as projeções da autoridade monetária apontam para a convergência.

No cenário de referência, o IPCA acumulado em 12 meses passou de 4,4% no fim de 2025 para 3,6% entre o primeiro e o terceiro trimestres de 2026. No fim do ano que vem, estaria em 3,5%. Depois, ficaria em 3,2% do primeiro ao terceiro trimestre de 2027, antes de cair a 3,1% no fim do ano. Nos dois primeiros trimestres de 2028, ficaria em 3,0%. No RPM ainda o BC destaca ganho de confiança que vem se acumulando com o processo de desinflação.

"O discurso do BC não mudou muito, temos uma avaliação de que o Banco Central segue cauteloso mas há espaço para iniciar o processo de corte de juros a partir de março do ano que vem", avalia o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, em comentário matinal a clientes e à imprensa.

No documento, o BC reduziu suas projeções para a inflação, mas seguem acima da meta e vê um PIB maior. Segundo Rafael Costa, fundador da Cash Wise Investimentos, o RPM deixa muito claro que, apesar de a Selic estar tão alta, em 15% ao ano, a economia segue resiliente. "Com isso, há menos espaço para corte de juros, pelo ponto de vista do Banco Central, nos próximos meses", estima Costa.

Para a economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Natalie Victal, o plano de voo do BC parece ser março. "Não descarto abril - dado o panorama cambial atual. Dito isso a flexibilização qualitativa do discurso, e o petróleo fortalecem o case de março", estima em relatório.

No político, pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostra que se as eleições gerais de 2026 fossem realizadas hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorrerá à reeleição ao Palácio do Planalto, venceria todos os adversários, tanto no primeiro quanto no segundo turnos.

Ontem, o Ibovespa fechou em baixa de 0,79%, aos 157.327,26 pontos.

Às 11h09 desta quinta-feira, o Ibovespa subia 0,24%, aos 157.712,17 pontos, ante elevação de 0,28%, na máxima em 157.761,74 pontos, e mínima em 157.262,25 pontos (-0,04%), vindo de abertura em 157.326,54 pontos. Entre as principais commodities, o petróleo subia em torno de 0,30% e o minério de ferro encerrou com valorização de 1,63% em Dalian, na China.

