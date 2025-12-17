CNI critica medida; economistas veem busca por equilíbrio em corte de benefícios fiscais

Indústria química é uma das mais atingidas pelas novas medidas / Crédito: Edimar Soares/1º de março de 2012

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) publicou nota em que afirma discordar da aprovação pela Câmara dos Deputados do Projeto de Lei Complementar (PLP) 128/2025, que reduz em 10% os benefícios fiscais federais de diversos setores e aumenta para 17,5% a tributação do Juros sobre Capital Próprio (JCP). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

“A proposta aprovada na Câmara também afeta projetos voltados ao desenvolvimento econômico das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, iniciativas fundamentais para diminuição das desigualdades regionais no País”, prossegue a entidade no comunicado. “A medida traz, ainda, insegurança jurídica, pois altera as regras do jogo para investimentos já planejados ou em execução. Ressalta-se que os projetos beneficiados pelos incentivos são calculados com base em uma carga tributária específica. Mudanças como essa invalidam o plano de negócios original e reduzem a previsibilidade de retorno sobre o capital investido”, acrescenta a entidade. Por sua vez, o economista Ricardo Coimbra avalia que “a principal proposta é potencializar o equilíbrio das contas públicas. Ou seja, você reduz benefícios fiscais para alguns setores de atividade, como o Perse e tudo mais, e você gera também a tributação relacionada com as bets e as fintechs. Então, qual o principal objetivo e qual a principal finalidade? É potencializar o equilíbrio para as contas, não só para o próximo ciclo, mas para o ciclo subsequente”.

Ele afirma também que com a medida “você cria, não só pelo lado da despesa, um mecanismo de redução da despesa, reduzindo esses benefícios fiscais, e por outro lado você também tem uma elevação de receita em setores que potencializam uma situação adversa para a sociedade. Então é positivo no sentido de que você está gerando dentro do Congresso a possibilidade de ajudar de forma efetiva a busca pelo equilíbrio fiscal”. Já o presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Wandemberg Almeida, diz que “hoje o próprio governo e o próprio Congresso procuram, digamos, utilizar tal mecanismo para poder dar até uma maior transparência nessas renúncias fiscais”. Ele pontua que “olhando para o lado do governo, isso pode fazer com que ele aumente a sua arrecadação. Isso pode fazer com que o governo comece a ter mais recursos devido ao aumento da sua arrecadação, o que é algo positivo para ele”.