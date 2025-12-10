Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prêmio de jornalismo da Fecomércio Ceará estreia com 16 profissionais reconhecidos no Estado
Fecomercio

Prêmio de jornalismo da Fecomércio Ceará estreia com 16 profissionais reconhecidos no Estado

Iniciativa contou com 69 trabalhos inscritos, concorrendo em quatro categorias. Ao todo, vencedores da Capital e do Interior receberam R$ 100 em premiações
Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial

O Sistema Fecomércio Ceará anunciou, nesta segunda-feira, 8, os vencedores da primeira edição do Prêmio Sistema Fecomércio-CE de Jornalismo, em solenidade realizada no Senac Aldeota. Ao todo, foram distribuídos R$ 100 mil em premiações, valorizando profissionais e equipes que se destacaram ao abordar o tema central desta edição “Uma história de tanta gente: o impacto social das ações do Sistema Fecomércio na vida dos cearenses”.

A premiação encerrou um ciclo que mobilizou jornalistas de diversas regiões do Estado. No total, 69 trabalhos foram inscritos, sendo 18 deles oriundos do Interior, nas categorias Impresso/Webjornalismo, Radiojornalismo, Telejornalismo e Fotojornalismo. Ao final, 16 premiações foram entregues, igualmente divididas entre profissionais da Capital e do Interior.

Durante a solenidade, o presidente do Sistema Fecomércio-CE, Luiz Gastão, ressaltou que o prêmio reconhece o papel da imprensa na interpretação e divulgação das iniciativas desenvolvidas pelo Sesc e Senac no Ceará.

“O objetivo desse prêmio é compreender como os veículos e os profissionais de imprensa estão percebendo o que vem sendo realizado dentro do Sistema, valorizando aqueles que se dedicam a ir além da informação recebida, ouvindo, observando e construindo um olhar autêntico sobre o que está sendo apresentado, para que suas matérias possam orientar de forma ainda mais qualificada a opinião pública”, destacou.

Conheça a composição da comissão julgadora:

  • Luiz Fernando Bittencourt, vice-presidente do Sistema Fecomércio-Ce;
  • Sabrina Veras, diretora de Programação Social do Sesc-Ce;
  • Priscilla Carneiro, diretora de Educação Profissional do Senac-Ce;
  • Umehara Parente, diretor de Comunicação do Sistema Fecomércio;
  • Aniele Gurgel, coordenadora de Imprensa do Sistema Fecomércio;
  • Ângela Marinho, presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará (Sindjorce);
  • Carmina Dias, conselheira da Associação Brasileira de Imprensa (ABI);
  • Márcia Catunda, vice-presidente da Associação Cearense de Imprensa (ACI).

 

Vencedores do Prêmio Sistema Fecomércio-CE de Jornalismo

Categoria Fotojornalismo

Capital

 

  • 1° Lugar: Edimar Soares, do Jornal O Otimista. Título: “Lar Amigos de Jesus: acolhimento e alimentação saudável para crianças e adolescentes com câncer”
  • 2° Lugar: Fabiane de Paula, do Jornal Diário Do Nordeste. Título: “Serviços populares ajudam idosos no ceará a enfrentar o alto custo de envelhecer”

Interior

  • 1° Lugar: Beatriz Silva, com co-autoria de Guilherme Carvalho, do Jornal O POVO Cariri, Título: “Museus Orgânicos celebram saberes e Mestres da Cultura”.
  • 2° Lugar: Ícaro Landim, do Portal Macawba. Título: “Primeiro Museu Orgânico do Crato: A casa de saberes, afetos e sons do Mestre Raimundo Aniceto”.

Categoria Radiojornalismo

Capital

  • 1° Lugar: Roberta Farias, com co-autoria de Whebster Brendo Carvalho Belarmino, da Fm Dom Bosco. Título: Especial Mesa Brasil”.
  • 2° Lugar: Lucia Helena Arraes de Alencar Pierre, com co-autoria de Fernando Jocelito Reinaldo, da Rádio Universitária Fm. Título: “Sesc – Projetos para cidadania, protagonismo e envelhecimento ativo”

Interior

  • 1° Lugar: Guilherme Carvalho, da Rádio O POVO CBN Cariri. Título: “Diante dos olhos: os museus vivos do Cariri”.
  • 2° Lugar: Suely Frota, com co-autoria de Felipe Clisma Miranda Da Silva, da Rede Anc. O Título: “Museus Orgânicos: valorizando a cultura, preservando a memória artística e saber popular”.

Categoria Impresso/Webjornalismo

Capital

  • 1° Lugar: Theyse Viana, do Jornal Diário do Nordeste. Título: Elo entre sobra e falta: projetos evitam desperdício e distribuem alimentos para combater fome no Ceará”.
  • 2° Lugar: Carol Kossling, do Jornal O POVO. Título: “Justiça Climática: Desafios E Oportunidades Para As Pequenas Empresas”

Interior

  • 1° Lugar: Claudiana Mourato, do Portal G1 Cariri. Título: “Mestres da Cultura transformam as tradições em patrimônio no Cariri; conheça os Museus Orgânicos do Ceará”.
  • 2° Lugar: Zaíra Almeida, do Jornal Correio da Semana. Título: “Sesc Mesa Brasil Sobral lança 2ª edição do Projeto Oficina do Brinquedo”.

Categoria Telejornalismo

Capital

  • 1° Lugar: Alessandro Torres, com co-autoria de Susy Costa Dias, da Tv Verdes Mares, Título: “O Crescimento das cooperativas de agricultores familiares no Ceará”.
  • 2° Lugar: Fábio Henrique Alves Mareano, com co-autoria de Miguel Anderson Costa, da Tv Câmara Fortaleza. Título: “Nosso Bairro, Nossa Gente – Sesc Mesa Brasil”

Interior

  • 1° Lugar: Darlene Barbosa da Silva, com co-autoria de Célio Filipe Guimarães da Silva, da Tv Verdes Mares Cariri. Título: “Memórias vivas do Cariri: por que os Museus Orgânicos são ponte entre passado e presente”.
  • 2° Lugar: Augusto Alves Paulino Neto, com co-autoria de Lucas de Albuquerque Silva, da Rede Sistema Maior. Título: “Conheça Marleide Alves: uma história de transformação pela educação no Sesc Ler”.

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
Fecomercio
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar