Prêmio de jornalismo da Fecomércio Ceará estreia com 16 profissionais reconhecidos no Estado

Iniciativa contou com 69 trabalhos inscritos, concorrendo em quatro categorias. Ao todo, vencedores da Capital e do Interior receberam R$ 100 em premiações

O Sistema Fecomércio Ceará anunciou, nesta segunda-feira, 8, os vencedores da primeira edição do Prêmio Sistema Fecomércio-CE de Jornalismo, em solenidade realizada no Senac Aldeota. Ao todo, foram distribuídos R$ 100 mil em premiações, valorizando profissionais e equipes que se destacaram ao abordar o tema central desta edição “Uma história de tanta gente: o impacto social das ações do Sistema Fecomércio na vida dos cearenses”.

A premiação encerrou um ciclo que mobilizou jornalistas de diversas regiões do Estado. No total, 69 trabalhos foram inscritos, sendo 18 deles oriundos do Interior, nas categorias Impresso/Webjornalismo, Radiojornalismo, Telejornalismo e Fotojornalismo. Ao final, 16 premiações foram entregues, igualmente divididas entre profissionais da Capital e do Interior.