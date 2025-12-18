BC: projeção de crescimento do saldo total de crédito em 2025 sobe de 8,8% para 9,4%

A elevação na estimativa para este ano reflete o desempenho "acima do esperado" do crédito direcionado para empresas e a resiliência do crédito livre para pessoas físicas. "Para 2026, a projeção subiu de 8,0% para 8,6%, impactada também pela expectativa de maior crescimento do crédito direcionado", diz o texto.

O Banco Central (BC) aumentou a sua projeção de crescimento do saldo total do crédito no Brasil em 2025, de 8,8% para 9,4%. A estimativa para 2026 cresceu de 8,0% para 8,6%. Os números constam do Relatório de Política Monetária (RPM) do quarto trimestre, publicado nesta quinta-feira.

Na projeção para 2025, a autarquia ajustou as estimativas para o saldo total de pessoas físicas (9,4% para 10,4%), e manteve a estimativa para pessoas jurídicas em 8,0%. A previsão para o saldo total do crédito livre caiu de 8,4% para 8,1%, com revisões nas estimativas para PF (10,5% para 11,5%) e PJ (5,5% para 3,5%).

A estimativa para o saldo de crédito direcionado este ano cresceu de 9,5% para 11,3%. A alta foi puxada pelo crédito direcionado para PJ (12,5% para 16,0%), mas também houve crescimento na categoria PF (8,0% para 9,0%).

Para 2026, o BC ajustou as estimativas para o crescimento total de PF (8,3% para 9,0%) e PJ (7,4% para 7,9%). A expectativa para o crédito livre total passou de 7,7% para 7,8% com revisões nas estimativas para PF (8,5% para 9,0%) e PJ (6,5% para 6,0%). Para o crédito direcionado, a expectativa passou de 8,3% para 9,7% com revisões nas estimativas para PF (8,0% para 9,0%) e PJ (9,0% para 11,0%).