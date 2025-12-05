Casa Azul firma condomínio industrial e hub tecnológico no AP

O acordo reafirma a tese de que a Amazônia pode unir portos estratégicos em um único modelo de desenvolvimento (Foto: Aurélio Alves/O Povo) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Santana (AP) deu um passo decisivo rumo ao fortalecimento do seu ecossistema de inovação com a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica (TCT) entre a cearense Casa Azul Ventures, a Prefeitura do município e a Associação Inova Cumaú. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O acordo formaliza uma série de ações voltadas à criação do Condomínio Industrial de Startups e do Hub de Inovação na Cidade, com foco em tecnologia, bioeconomia e desenvolvimento industrial.