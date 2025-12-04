Haddad busca canal direto com EUA para rastrear peças de fuzis

Os Estados Unidos devem apresentar ao Brasil uma proposta formal de cooperação voltada ao enfrentamento do crime organizado, disse nesta quinta-feira (4) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele,

“Nós vamos informar uma autoridade competente lá que vai cuidar dos assuntos brasileiros para saber quem exportou, por que exportou, para quem exportou, se houve participação do exportador, se houve uma operação dentro do porto para colocar as peças dentro do contêiner”, declarou o ministro após se reunir nesta tarde com Escobar.

Haddad destacou que 55 fundos de investimento são alvo de apurações por suspeita de financiar atividades criminosas no âmbito da Operação Poço de Lobato, dos quais 40 funcionam no Brasil e 15 no exterior. O ministro ressaltou que as investigações revelaram que peças de fuzis enviadas dos Estados Unidos ao país acabam nas mãos de facções.

De acordo com o ministro, as investigações mostram que organizações criminosas transferem recursos entre diferentes países para ocultar patrimônio e driblar o Fisco. O grupo Refit, proprietário da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, aparece como principal alvo das apurações. Na terça-feira (2), Haddad havia relatado em entrevista à TV Globo que parte das cargas que deixam os Estados Unidos chega ao Brasil sem passar por procedimentos considerados essenciais, como o escaneamento de contêineres.

Segundo Haddad, o encontro foi pedido pela própria embaixada norte-americana, após o envio de uma carta do governo brasileiro decorrente da ligação entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. O ministro afirmou que Escobar se comprometeu a apresentar uma resposta ao governo brasileiro e demonstrou otimismo com a proposta.