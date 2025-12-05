China reforça cooperação com França em energia nuclear e agricultura durante visita de Macron
A China divulgou nesta sexta-feira, 5, dois comunicados oficiais que reforçam o estreitamento da cooperação com a França nos campos de energia nuclear, agricultura e alimentos, divulgados durante a visita de Estado do presidente francês, Emmanuel Macron, ao país. Nos textos, Pequim destaca reiteradamente que a parceria com Paris tem "importância essencial".
No comunicado sobre energia nuclear, o governo chinês afirma que a tecnologia tem "papel único e importante" diante de desafios como mudança climática e segurança energética. Os dois países prometem aprofundar a cooperação em construção e gestão de usinas, extensão de vida útil, descomissionamento e manejo de resíduos radioativos, além de ampliar a pesquisa em inovação, como reatores modulares pequenos e aplicações de inteligência artificial (IA). Pequim também registra que a China concorda com a declaração francesa para "triplicar a energia nuclear global entre 2020 e 2050".
O segundo comunicado trata do avanço das parcerias agrícolas. Segundo o governo chinês, os chefes de Estado reafirmaram a agricultura como setor crucial nas relações bilaterais e destacaram o mecanismo da "fazenda francesa à mesa chinesa". Os dois países celebram progressos sanitários, como o protocolo para exportação de feno de alfafa francês e avanços no registro de empresas de miúdos suínos. A segurança alimentar é descrita como prioridade, com a atualização do memorando sobre fórmulas infantis.
China e França também ressaltam cooperação em vinicultura, indicações geográficas - incluindo o reconhecimento de 70 denominações da Borgonha - e formação técnica. Ambos afirmam ainda compromisso com um ambiente de concorrência "justo e não discriminatório" e prometem incentivar empresas e cooperativas a ampliar a integração no setor agroalimentar.