Juros: Taxas rondam ajustes com dólar fraco e retornos de Treasuries em alta

Os juros futuros rondam a estabilidade, à espera do PCE, a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed), que sai ao meio-dia. O movimento ocorre em meio à queda do dólar ante o real e à alta dos rendimentos dos Treasuries. Mais cedo o IGP-DI de novembro mostrou alta de 0,01%, abaixo do piso das estimativas (+0,09%).

Às 9h07, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,540%, de 13,544% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 12,635%, de 12,643%, e o para janeiro de 2031 estava em 12,865%, de 12,872% nesta quinta-feira, 4, no ajuste.