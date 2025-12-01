The Led recebe aporte de R$ 150 mi da Kinea para investimento em tecnologia

Depois de uma longa negociação, iniciada em outubro de 2024, a The Led, empresa de comunicação visual digital e painéis de LED, anunciou em primeira mão ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o recebimento de um aporte de R$ 150 milhões da Kinea Private Equity, gestora de ativos alternativos integrante do grupo Itaú. Trata-se do maior investimento já realizado no segmento de painéis de LED e mídia in-store no País. O contrato foi assinado na quinta-feira, 27, e o anúncio oficial da transação será feito nesta segunda-feira, 1º de dezembro, pelas partes. Em conversa com a reportagem, o CEO da The Led, Richard Albanesi, disse que a operação concretiza um desejo que ele carregava desde a pandemia: o de trazer para a empresa o apoio de um fundo de investimento.

A pandemia, de acordo com o executivo, marcou a virada de chave da empresa que até então tinha sua receita principal originária dos grandes shows musicais e que, com o lockdown, passou a atuar no segmento de retail media para sobreviver. O varejo, que naquele momento também carecia de um chamariz de consumidores para seus estabelecimentos, abraçou a proposta. A rede Carrefour foi uma das primeiras a comprar a ideia da The Led de fazer a propaganda das marcas diretamente nos seus pontos de venda, o que no fim do dia passou a ser mais uma fonte de renda para o varejo. O retail media cresceu exponencialmente desde então e a The Led realizou duas emissões de debêntures para expandir os negócios e atender à demanda do novo mercado. A primeira foi de R$ 25 milhões e a segunda, de R$ 50 milhões. "Mas eu continuava com o desejo de trazer um fundo de investimentos para dentro da empresa porque não se trata apenas do dinheiro, mas do apoio à expansão do nosso negócio", explica Albanesi.

E, de acordo com ele, depois de conversar com vários outros fundos, a The Led entendeu que a melhor opção seria pelo Kinea Private Equity, que, por ter em portfólio companhias como Panvel, Cobasi e Alvorada, todas do segmento do varejo, com o aporte reforçaria a confiança no potencial de digitalização da comunicação visual no varejo e na capacidade de crescimento da The Led. Com o investimento, a empresa inicia uma nova fase de expansão, fortalecendo sua presença no crescente mercado de retail media. Além de soluções de painéis para mídia OOH (Out of Home) e indoor, a The Led ampliou seu escopo e passou a atuar também na comercialização de espaços publicitários dentro de grandes redes varejistas. Segundo Albanesi, a estratégia ganhou tração com a aquisição da Retail Media, empresa especializada em painéis de comunicação em pontos de venda (PDVs).

Do lado do investidor, a percepção também é a de que há muito espaço para crescimento neste segmento. "Há uma avenida de crescimento muito significativa para o retail media. Já observávamos o potencial do modelo de negócio em outras investidas do varejo, que permite a rentabilização do tráfego de clientes em lojas, o que se traduz em um aumento de vendas e captura de maior volume de verbas publicitárias para os varejistas. Estamos muito animados em apoiar a The Led neste momento estratégico de expansão", destaca o sócio-executivo de Private Equety da Kinea, Diego Montezano. O investimento na The Led, de acordo com Montezano, é o terceiro realizado pelo fundo em 2025, e o sétimo desde seu lançamento, em 2021. Os demais aportes foram realizados na Cobasi, Blue Health, Alvorada, Grupo SEB, Greentech e LWSA.