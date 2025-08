Casa Azul e Amazoom Coworking lançam primeiro hub de inovação no Amapá

Para reduzir o déficit de investimentos em inovação no Norte do Brasil, que atualmente representa menos de 1% do total do aplicado no mercado brasileiro de Venture Capital (VC), a aceleradora de negócios de impacto Casa Azul Ventures, com sede em Fortaleza, e a Amazoom Coworking, de Macapá, lançaram o primeiro hub privado do Amapá.

A ideia do projeto, nomeado de Amazoom Hub de Inovação, segundo o CEO da Casa Azul, Filipe Dummar, é transformar saberes e práticas ancestrais em negócios sustentáveis, garantindo renda para as populações ribeirinhas e fortalecendo a preservação ambiental.