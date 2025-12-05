IBGE: IPP cai 0,48% em outubro após recuo de 0,24% em setembro
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou queda de 0,48% em outubro, informou nesta sexta-feira, 5, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de setembro foi revisada na divulgação de hoje, de queda de 0,25% para recuo de 0,24%.
O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.
Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou uma queda de 4,33% no ano e redução de 1,82% em 12 meses.
Considerando apenas a indústria extrativa, houve queda de 0,69% em outubro, após alta de 0,52% em setembro.
Já a indústria de transformação registrou uma redução de 0,47% em outubro, ante um recuo de 0,27% em setembro.