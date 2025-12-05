2025 terá maior investimento público do Ceará, diz governador

Elmano de Freitas em entrevista para O POVO NEWS / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Governo do Ceará vai fechar 2025 com o maior investimento público da história, segundo o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), revelou em entrevista exclusiva ao O POVO nesta sexta-feira, 5 de dezembro. “Já ultrapassamos R$ 4,11 bilhões e vamos chegar a R$ 4,2 bilhões”, disse.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Vale lembrar que o montante renova o recorde do ano passado, que havia sido o maior valor nominal, de R$ 3,9 bilhões. Se confirmado o resultado para este ano, o crescimento em relação a 2024 é de 7,6% no aporte público cearense. “E mantendo o equilíbrio fiscal do Estado… Mantendo o Estado Capag A+”, frisou, referindo-se à nota de Capacidade de Pagamento dada pelo Tesouro Nacional ao governo estadual.

Leia mais Até 3 novas marcas serão anunciadas na Planta Automotiva do Ceará, diz governador

Essa chancela traduz o Ceará como tendo excelência na gestão fiscal e qualidade das informações contábeis fornecidas, garantindo ao Executivo acesso facilitado a crédito com garantia da União, menores custos de financiamento. Além disso, um ente que demonstra solidez geralmente consegue maior atração de investimentos, ao indicar responsabilidades financeira e fiscal ao mercado.

Sobre os investimentos privados no Ceará, ele frisa a importância das aplicações para o alcance da taxa de desemprego de 6,4% no terceiro trimestre de 2025, a menor da série histórica medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Hoje são 257 mil pessoas ocupadas em território cearense (queda de 5 mil em relação a 2024), contra 3,73 milhões de ocupadas, num aumento de 70 mil cidadãos. Assim, o setor formal, com carteira assinada, cresceu para 1,019 milhão de trabalhadores. “É um patamar bastante razoável, que pode ainda ser melhorado, mas demonstra o Estado continuando a crescer acima da média nacional, crescendo em todos os setores”, complementa.