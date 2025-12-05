FGV: IGP-DI sobe 0,01% em novembro, após queda de 0,03% em outubro

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou leve alta de 0,01% em novembro, após queda de 0,03% em outubro, divulgou nesta sexta-feira, 5, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IGP-DI acumula um recuo de 1,30% no ano e queda de 0,44% em 12 meses.

O resultado do indicador ficou abaixo do piso da pesquisa Projeções Broadcast, de alta de 0,09%. A mediana era de 0,20% e o teto de 0,49%.