Confiança do consumidor fica estável em novembro ante outubro, mostra ACSP

A confiança do consumidor paulista seguiu estável, em 98,0 pontos, na passagem de outubro para novembro, de acordo com o Índice de Confiança do Consumidor Paulista (ICCP), elaborado pela PiniOn para o Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP). Leituras abaixo dos 100 pontos indicam avaliações pessimistas sobre a conjuntura econômica. No recorte por classes, o ICCP aponta que houve aumento na confiança das classes C, D e E, mas redução entre as classes A e B em novembro.

De acordo com a pesquisa, houve piora na percepção das famílias em relação à sua situação financeira atual, com redução da segurança no emprego. Por outro lado, houve melhora das expectativas futuras sobre renda e emprego. São Paulo tem melhora na confiança do consumidor Especificamente na cidade de São Paulo, o ICCP alcançou 89 pontos em novembro, uma alta de 2,3% em relação a outubro. Mesmo com a melhora na margem, a avaliação das famílias na capital paulista se mantém no campo pessimista.