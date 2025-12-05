Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confiança do consumidor fica estável em novembro ante outubro, mostra ACSP

Confiança do consumidor fica estável em novembro ante outubro, mostra ACSP

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A confiança do consumidor paulista seguiu estável, em 98,0 pontos, na passagem de outubro para novembro, de acordo com o Índice de Confiança do Consumidor Paulista (ICCP), elaborado pela PiniOn para o Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP). Leituras abaixo dos 100 pontos indicam avaliações pessimistas sobre a conjuntura econômica.

No recorte por classes, o ICCP aponta que houve aumento na confiança das classes C, D e E, mas redução entre as classes A e B em novembro.

De acordo com a pesquisa, houve piora na percepção das famílias em relação à sua situação financeira atual, com redução da segurança no emprego.

Por outro lado, houve melhora das expectativas futuras sobre renda e emprego.

São Paulo tem melhora na confiança do consumidor

Especificamente na cidade de São Paulo, o ICCP alcançou 89 pontos em novembro, uma alta de 2,3% em relação a outubro. Mesmo com a melhora na margem, a avaliação das famílias na capital paulista se mantém no campo pessimista.

No recorte por classe, o índice mostrou melhora da confiança da classe C, redução nas classes A e B, e estabilidade nas classes D e E na cidade de São Paulo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar