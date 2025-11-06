Fundo vai investir R$ 120 milhões em startups do Nordeste

￼CONEXÃO & Capital realiza rodadas de negócios entre startups e investidores / Crédito: FERNANDA BARROS

O FIP Nordeste Capital Semente, idealizado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Banco do Nordeste (BNB) e Sebrae, deve investir R$ 120 milhões em startups do Nordeste nos próximos quatro anos. A informação foi dada pelo sócio-fundador da Triaxis, Haim Mesel, nesta quinta-feira, dia 6, no primeiro dia do Conexão & Capital, encontro realizado dentro da Feira do Conhecimento 2025, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "O fundo, que é co-gerido pela Triaxis e pela Crescera Capital, deve investir em até 30 empresas nos próximos quatro anos, priorizando negócios de base tecnológica em setores como saúde (healthtech), marketing e vendas (martech/salestech), serviços financeiros (fintech), seguros (insurtech), jurídico (legaltech), cibersegurança e inteligência artificial, esta última como eixo transversal de transformação de diversos setores tradicionais", explicou. Segundo Haim, o Ceará ocupa "posição estratégica" nessa tese de alocação. "Além de ser um polo crescente de inovação, com hubs e universidades de excelência, o Estado concentra um conjunto de empreendedores qualificados e negócios com alto potencial de impacto regional", desenvolveu. Ceará desponta como polo catalisador de inovação A movimentação reforça um cenário de maior atenção ao ecossistema local e se soma ao interesse de gestoras como a Cedro Capital. Presente no evento, o sócio-fundador Bruno Brito avaliou a qualidade das startups cearenses.

"As conversas que a gente teve aqui no Conexão & Capital foram muito boas, assim, com empresas de excelente qualidade, que estão totalmente aptas a receber um cheque nosso. São empreendedores de excelente nível, bem experientes também", pontuou. O Conexão & Capital é o maior evento de inovação aberta do Ceará e promove aproximação entre grandes corporações, startups e gestores de fundos de investimento para gerar novas oportunidades de negócios. A iniciativa, que já está no quarto ano, é organizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), em parceria com a Casa Azul Ventures, Ninna Hub e Instituto Atlântico.