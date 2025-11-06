Fundo vai investir R$ 120 milhões em startups do Nordeste| Em quatro anos|Investimento deve contemplar até 30 empresas, priorizando negócios de base tecnológica em setores como saúde, marketing e vendas, serviços financeiros, seguros, jurídico, cibersegurança e inteligência artificial
O FIP Nordeste Capital Semente, idealizado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Banco do Nordeste (BNB) e Sebrae, deve investir R$ 120 milhões em startups do Nordeste nos próximos quatro anos.
A informação foi dada pelo sócio-fundador da Triaxis, Haim Mesel, nesta quinta-feira, dia 6, no primeiro dia do Conexão & Capital, encontro realizado dentro da Feira do Conhecimento 2025, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.
"O fundo, que é co-gerido pela Triaxis e pela Crescera Capital, deve investir em até 30 empresas nos próximos quatro anos, priorizando negócios de base tecnológica em setores como saúde (healthtech), marketing e vendas (martech/salestech), serviços financeiros (fintech), seguros (insurtech), jurídico (legaltech), cibersegurança e inteligência artificial, esta última como eixo transversal de transformação de diversos setores tradicionais", explicou.
Segundo Haim, o Ceará ocupa "posição estratégica" nessa tese de alocação. "Além de ser um polo crescente de inovação, com hubs e universidades de excelência, o Estado concentra um conjunto de empreendedores qualificados e negócios com alto potencial de impacto regional", desenvolveu.
Ceará desponta como polo catalisador de inovação
A movimentação reforça um cenário de maior atenção ao ecossistema local e se soma ao interesse de gestoras como a Cedro Capital. Presente no evento, o sócio-fundador Bruno Brito avaliou a qualidade das startups cearenses.
"As conversas que a gente teve aqui no Conexão & Capital foram muito boas, assim, com empresas de excelente qualidade, que estão totalmente aptas a receber um cheque nosso. São empreendedores de excelente nível, bem experientes também", pontuou.
O Conexão & Capital é o maior evento de inovação aberta do Ceará e promove aproximação entre grandes corporações, startups e gestores de fundos de investimento para gerar novas oportunidades de negócios.
A iniciativa, que já está no quarto ano, é organizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), em parceria com a Casa Azul Ventures, Ninna Hub e Instituto Atlântico.
A edição ocorre com rodadas de negócio em formato de reuniões rápidas com duração de 30 minutos. Entre os grupos estão M. Dias Branco, Solar Coca-Cola, ArcelorMittal e Pague Menos, além de investidores-anjo e fundos de capital de risco com foco em negócios de base tecnológica.
Diretor de Estratégia Digital do Grupo de Comunicação O POVO e cofundador da Casa Azul Ventures, André Filipe Dummar afirma que o Conexão & Capital tem fortalecido o Ceará como referência em inovação, ampliando a circulação de investimentos e a geração de novos negócios no Norte e Nordeste.
“Além dos fundos de investimento que se conectam com as startups, a gente também conecta grandes corporações com startups que podem resolver problemas e desafios de negócio dessas grandes corporações”, analisa.
Conforme André Filipe, 17% das startups que passaram pela Casa Azul já receberam algum tipo de aporte.
“A Casa Azul está justamente se consolidando dentro da Região como sendo esse grande centro de articulação e conexão de gestores de fundo de investimentos nacionais para fomentar o desenvolvimento de negócios de base tecnológica no Norte e Nordeste brasileiros”, diz.
