Governo propõe orçamento de R$ 2,6 bilhões para Programa Luz para Todos em 2026
O Ministério de Minas e Energia (MME) propôs uma redução de 33% no orçamento do Programa Luz Para Todos em 2026. A Pasta prevê a destinação de R$ 2,63 bilhões para a iniciativa no próximo ano, que visa universalizar o acesso à energia elétrica no País.
Segundo publicação no Diário Oficial da União, o tema será submetido a consulta pública até 22 de dezembro. As contribuições poderão ser feitas por meio do portal do MME na Internet.
O programa tem como foco atender as populações de áreas rurais e residente em regiões remotas da Amazônia Legal, mas não só as que não possuem acesso ao serviço público de distribuição. Em 2026, a meta é atender 124.744 unidades consumidoras, montante 28,5% superior à estabelecida em 2025, de 97.112 unidades.
O programa é uma das políticas públicas financiadas pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que é embutida na conta de luz.