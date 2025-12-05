Governo propõe orçamento de R$ 2,6 bilhões para Programa Luz para Todos em 2026

O Ministério de Minas e Energia (MME) propôs uma redução de 33% no orçamento do Programa Luz Para Todos em 2026. A Pasta prevê a destinação de R$ 2,63 bilhões para a iniciativa no próximo ano, que visa universalizar o acesso à energia elétrica no País.

Segundo publicação no Diário Oficial da União, o tema será submetido a consulta pública até 22 de dezembro. As contribuições poderão ser feitas por meio do portal do MME na Internet.