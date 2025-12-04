Além de Luana Lopes Lara: quem são os bilionários brasileiros com menos de 30 anos

A brasileira Luana Lopes Lara se tornou a pessoa mais jovem a chegar a uma fortuna estimada em pelo menos US$ 1 bilhão como alguém "self-made", ou seja, tendo construído a própria riqueza, sem herdar. Aos 29 anos, ela é uma exceção no seleto clube de bilionários brasileiros que ainda não completaram três décadas de vida. Segundo a revista Forbes, contando Luana, no total há onze brasileiros com menos de 30 anos que já possuem fortunas de ao menos US$ 1 bilhão. A maioria tem suas fortunas ligadas a grandes empresas, como a Weg, que produz equipamentos industriais, a Suzano, de papel e celulose, e a AbInBev, de bebidas.

Apenas dois integrantes não são herdeiros: além de Luana, outra exceção na lista é Pedro Franceschi, de 28 anos, um dos fundadores da fintech Brex. Veja a seguir quem são os jovens bilionários brasileiros, do mais novo para o mais velho. Amelie Voigt Trejes Fortuna: R$ 3,4 bilhões. Filha de Cladis Voigt Trejes, Amelie tem apenas 20 anos e é a segunda bilionária mais jovem do mundo, atrás apenas do alemão Johannes von Baumbach. A origem de sua fortuna é a Weg, empresa catarinense que é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Lívia Voigt

Fortuna: R$ 6,6 bilhões. Lívia, de 21 anos, herdou parte das ações da mãe, Valsi, na Weg. Ela é neta de Werner Voigt, fundador da empresa, e atualmente é estudante universitária, sem ligação com a administração da companhia. Felipe Voigt Trejes Fortuna: R$ 3,6 bilhões. Irmão de Amelie, Felipe dividiu com os irmãos as ações herdadas da mãe, Cladis, na Weg. Felipe tem 23 anos.

Pedro Voigt Trejes Fortuna: R$ 3,6 bilhões. Mais um filho de Cladis, Pedro, de 23 anos, também tem parte das ações da companhia fabricante de equipamentos elétricos. Helena Marina da Silva Petry

Fortuna: R$ 1,9 bilhão. Helena, de 23 anos, é mais uma das herdeiras da Weg. Ela é descendente de Eggon João da Silva, cofundador da empresa, e filha de Marcia da Silva Petry, que lhe repassou parte das ações. Ana Flávia da Silva Petry Fortuna: R$ 1,9 bilhão. Assim como a irmã Helena Marina, Ana Flávia é filha de Marcia da Silva Petry e recebeu parte das ações da mãe. Ela tem 26 anos.