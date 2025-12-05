Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 2,857 bi em novembro e de R$ 90,978 bi no ano

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 2,857 bilhões em novembro, informou o Banco Central. Os depósitos somaram R$ 341,753 bilhões e as retiradas, R$ 344,610 bilhões.

Considerando o rendimento de R$ 6,427 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,010 trilhão.