Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 2,857 bi em novembro e de R$ 90,978 bi no ano
A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 2,857 bilhões em novembro, informou o Banco Central. Os depósitos somaram R$ 341,753 bilhões e as retiradas, R$ 344,610 bilhões.
Considerando o rendimento de R$ 6,427 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,010 trilhão.
No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 90,978 bilhões, com R$ 3,930 trilhões em saques e R$ 3,839 trilhões em depósitos.
O rendimento em 2025, de janeiro a novembro, é de R$ 69,498 bilhões.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente