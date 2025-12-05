Bolsas da Europa sobem e Frankfurt tem desempenho alavancado por dado industrial

São Paulo, 05/12/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta nesta sexta-feira. Frankfurt é destaque após dados de encomendas às indústrias alemãs acima do esperado. Na sessão, indicador de inflação nos EUA lapida as apostas para a decisão de política monetária do Federal Reserve na próxima semana.

Por volta das 7h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,29%, aos 580,52 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Frankfurt subia 0,53%. Londres ganhava 0,16% e Paris avançava 0,28%. O mercado de Milão subia 0,09% e Lisboa apontava queda de 0,29%. Madri subia 0,28%.

As ações da MTU Aero subiam 2,6% e respondiam pela maior alta porcentual entre os componentes do DAX. As Siemens Energy (2,51%) e as varejistas Zalando e Adidas também ajudavam a impulsionar os ganhos do índice em contraponto à pressão vinda dos ativos das resseguradoras Hannover RE (-1,22%) e Munich RE, que perdia 0,82%.

Na Bolsa da Suíça, a Swiss Re despencava 5,3% após a companhia de seguros e resseguros apresentar previsão de lucro que pareceu fraca, escrevem analistas do JPMorgan. A resseguradora prevê um lucro líquido de US$ 4,5 bilhões em 2026. Isso se compara à previsão do JPMorgan de US$ 4,7 bilhões. O grupo também afirmou que pretende complementar sua política de dividendos com um programa anual de recompra de ações, começando no próximo ano com US$ 500 milhões, sujeito ao alcance da meta de lucro deste ano. Isso também está abaixo das expectativas de consenso de US$ 1 bilhão, afirma o JPMorgan.

Negociada em Londres, a Ocado subia 5,8% após a empresa anunciar que receberá da Kroger um pagamento único em dinheiro de US$ 350 milhões para compensar pelas recentes decisões da Kroger de otimizar sua rede de Centros de Distribuição (CFCs). Esse pagamento reflete a decisão da Kroger de fechar três CFCs em janeiro de 2026, bem como a decisão da Kroger de não prosseguir com a inauguração de uma unidade inicialmente prevista para 2026.