Réveillon 2024: Nordeste espera receber mais de 3,1 milhões de turistas

Nordeste espera receber 3,1 milhões de turistas no Révellion 2024. Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

As festas de Réveillon no Nordeste devem reunir mais de 3,1 milhões de pessoas. Fortaleza espera mais de 600 mil turistas, atrás apenas de Salvador (BA), que aguarda uma movimentação de 2 milhões de visitantes. Em Aracaju (SE), há uma estimativa de, pelo menos, 200 mil pessoas nos dias 30 e 31 de dezembro. Seguindo as cidades mais movimentadas do Nordeste no Réveillon, em São Luís (MA), a programação está voltada para, no mínimo, 150 mil turistas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na cidade de Maceió (AL), a espera é de mais de 40 mil pessoas e, em Teresina (PI), a previsão é de 30 mil participantes durante o Réveillon.

Para a chegada do ano novo, no dia 31 a programação começará às 18h e contará com os shows de Marina Sena, Ney Matogrosso e outros artistas. A contagem regressiva para 2024 será comandada pelo cantor Wesley Safadão. Fortaleza também terá outra atração no momento da virada. Como noticiado pelo O POVO na semana passada, a queima de fogos será substituída por um show de luzes com drones.

