Cover cearense de Roberto Carlos fala sobre ver o ídolo: ‘Emoção’

O Rei volta somente cinco meses após apresentação realizada no Centro Formação Olímpica . Mas, a expectativa dos fãs é grande para ver o artista mais uma vez ao vivo. Roberto Arruda, cover do cantor há 19 anos, compartilha a ansiedade para vê-lo de perto: “O Roberto reúne tudo de bom, muita emoção, alegria, é maravilhoso. É a terceira vez que estou indo para o show dele e tentarei ficar o mais próximo possível do palco ”.

Roberto Carlos em Fortaleza: veja dicas para o Réveillon na Praia de Iracema

Arruda irá com um grupo de amigos que compartilham o amor e devoção pelo artista. “Não perdemos um show, viajamos se for preciso, a depender do local. Já chegamos a ir juntos para um show em Natal (RN)”, conta. A turma está planejando se reunir antes do show para decidirem a melhor forma de chegar até o Aterro.

Cover cearense de Roberto Carlos foi influenciado pelo cantor durante a juventude

Foi por influência desses amigos, que Roberto começou a fazer cover do ídolo. “Nunca pensei em fazer cover, tinha medo da reação dos fãs. Até que um amigo me viu cantando e disse que eu devia fazer cover e eu ficava receoso. Porém, de tanto darem corda, comecei. O primeiro show foi na ‘Ciclo Burguer’, que nem sei se existe ainda, na BR116”, relata.

Roberto Arruda acompanha o Rei desde a época da Jovem Guarda. “Vimos o Roberto (Carlos), queríamos ser ele, cantar como ele. Foi uma referência muito grande para a juventude”, afirma.

Fã de Roberto Carlos comenta relação de carinho com o Rei

Rosa Maria Goes Sampaio também acompanha o artista desde esse período. Apesar de não conseguir ir ao show desta sexta-feira, 29, ela divide a emoção de ver o cantor ao vivo, com base em oportunidades anteriores que teve vê-lo performar.

“Ele tem um carisma, as músicas contam a história da gente, e a nossa história se assemelha a dele porque é uma história muito humana, muito comum. Gosto demais da musicalidade dele, por ser um perfeccionista, que é exigente, eu acho isso o máximo. Quando ele canta, me encanta”, explica.