Com Marisa Monte e Titãs, veja programação do Réveillon de Fortaleza

Foi anunciado nesta terça-feira, 24, a programação completa do Réveillon de Fortaleza 2024. Com três dias de duração, a festa que será realizada no Aterro da Praia de Iracema terá entre as atrações artistas do MPB, rock, eletrônica e sertanejo.

Entre os nomes revelados, o cantor de pagode Péricles se apresenta no evento. Uma das artistas mais relevantes da Música Popular Brasileira, Marisa Monte também foi confirmada na programação da festa da virada de ano. Em maio, a cantora apresentou a turnê “Portas” na Caixa Cultural.

Para os amantes do rock, a banda Titãs volta à Capital e também será uma das atrações do Réveillon 2024. Esta será a segunda vez este ano que a banda de rock vem a Fortaleza. No mês de julho, o Titãs apresentou o show da turnê "Todos Ao Mesmo Tempo Agora", no Marina Park.