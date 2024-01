Maceió: como a Braskem explorou o sal-gema e afundou uma cidade

Prefeitura de Maceió confirma aceleração do afundamento do solo de mina da Braskem; entenda o proceso de extração da empresa Crédito: Agência Brasil

O iminente colapso da mina nº 18 da Braskem se tornou um tópico recorrente nas últimas semanas para a prefeitura de Maceió, encabeçada por João Henrique Caldas (JHC). A mina, localizada na região do antigo campo do CSA, no Mutange, corre o risco de colapsar devido à extração inadequada de mineração da Braskem na região, que incorpora 35 minas em sua atividade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Maceió: as últimas notícias do afundamento da cidade pela Braskem O prefeito JHC atribui à Braskem a responsabilidade pela situação. “A empresa Braskem começou a operar em Maceió na década de 1970. De lá pra cá, essa exploração predatória continuou de forma agressiva. Faltou fiscalização por parte dos órgãos competentes de maneira mais contundente”, afirmou em entrevista à CNN.

A Defesa Civil informou nesta terça-feira, 5, que o levantamento do solo na área da mina prejudicada mantém uma leve aceleração. Ontem, 4, o boletim apontava que o deslocamento vertical era de 0,26 centímetros por hora (cm/h). No novo informe, divulgado na manhã de hoje, a velocidade passou para 0,27 cm/h. Com isso, o deslocamento vertical acumulado da mina é de 1,86 metros (m), apresentando um movimento de 6,5 cm nas últimas 24 horas. Abaixo, confira o motivo do colapso iminente em Maceió e o que mais se sabe até agora sobre a tragédia urbana. Maceió em iminente colapso: Braskem explora sal-gema desde anos 70 A mineração em Maceió começou na década de 1970, com a Salgema Indústrias Químicas S/A, que depois passou a se chamar Braskem. A extração de sal-gema, minério utilizado na fabricação de soda cáustica e PVC, tinha autorização do poder público. A atividade causou instabilidade no solo. Sal-gema: o que é e por que extração gerou problemas em Maceió? Em fevereiro de 2018, surgiram as primeiras rachaduras no bairro do Pinheiro, uma delas com 280 metros de extensão. No mês seguinte, um tremor de magnitude 2,5 foi registrado, o que agravou as rachaduras e crateras no solo, provocando danos irreversíveis nos imóveis.



A evacuação foi iniciada em junho de 2019 para moradores dos bairros de Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Nos últimos anos, com o agravamento dos problemas, parte do Bom Parto e do Farol foram incluídos na zona de risco. Nesse mesmo ano, a Braskem interrompeu completamente a exploração do sal-gema em Maceió e passou a trabalhar para o fechamento e estabilização de todas as minas. Iminente colapso em Maceió: quais bairros ameaçam afundar?

São cinco bairros: Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e em uma parte do Farol.

Como ocorre o afundamento do solo em Maceió ocasionado pela Braskem?

Os bairros Pinheiro, Bebedouro e Mutange estão assentados sobre uma formação geológica de solo silto-arenoso - um solo mais suscetível a processos erosivos, porém com baixa tendência a colapsar ou expandir. Por isso, descartou-se a ideia de que a geologia local era a responsável pela subsidência dos bairros. O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) concluiu que a extração de sal-gema promovida pela Braskem foi a principal responsável pela subsidência dos bairros. Existem falhas e fraturas de origem tectônica sob a região, as quais geram áreas preferenciais para a percolação de água rumo aos aquíferos (reservatório subterrâneo natural de águas). As perfurações para extração de sal-gema interceptaram algumas dessas falhas, contribuindo para sua reativação.