Roberto Carlos em Fortaleza: veja dicas para o Réveillon na Praia de Iracema

Com três dias de festividade, o Réveillon 2024 de Fortaleza tem início nesta sexta-feira, 29, no Aterro da Praia de Iracema. Quem abre a programação é também um dos artistas mais esperados do evento: o cantor Roberto Carlos. Com início programado para às 20 horas, o show terá uma hora e 20 minutos de duração. Além de se organizar com antecedência, a população pode adotar algumas recomendações de segurança, saúde e cuidado no trânsito.

Esta é a primeira vez que Roberto Carlos retorna à Capital após o show realizado no Centro de Formação Olímpica (CFO), em agosto de 2023. Para o show gratuito, a Prefeitura de Fortaleza informou que aqueles que desejem aproveitar o momento com mais comodidade podem levar banquinhos dobráveis, cadeiras de praia e bancos plásticos.

Além disso, também é liberada a entrada no evento com água e alimentos para ingerir e se hidratar. Caso preferirem adquirir os itens no local, estarão atuando um total de 740 vendedores ambulantes com o comércio de alimentos e bebidas (185 em locais fixos e 555 itinerantes).