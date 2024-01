Wesley Safadão fará a contagem no Réveillon Fortaleza 2024

Wesley Safadão fará contagem regressiva no Réveillon Fortaleza 2023

O cantor Wesley Safadão terá a missão de realizar a contagem regressiva durante o Réveillon de Fortaleza 2024. A novidade foi confirmada nesta terça-feira, 26, pelo secretário Municipal de Governo Renato Lima durante entrevista coletiva promovida pela Prefeitura de Fortaleza.

Leia mais Veja quais vias estão bloqueadas para o Réveillon 2024 em Fortaleza

Marcado para iniciar às 18 horas, a programação de shows no Aterro de Iracema no domingo, 31, terá entre as apresentações, nomes como Marina Sena, Ney Matogrosso, João Gomes e Alok.