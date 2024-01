Por que o ano novo é chamado de Réveillon? Confira sua origem

Confira diferentes tradições em lugares do mundo na virada do ano.

A comemoração da virada de ano é um ritual antigo e surgiu cerca de 2000 a.C., na Mesopotâmia. O evento ocorria observando as fases da lua ou de acordo com as mudanças de estações.

Ano Novo no Equador

A principal tradição de Ano Novo do país é queimar bonecos de papel machê na virada de 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Os “monigotes” equatorianos podem ser feitos em casa ou comprados.

As famílias do Equador também se reúnem no último minuto do ano para comer 12 uvas, representando os 12 meses, um costume seguido por outros países, como a Espanha. O objetivo da superstição é garantir a boa sorte e felicidade.





