Transporte público: Fortaleza não terá Tarifa Zero durante Réveillon 2024

Com a ausência da Tarifa Zero nos ônibus de Fortaleza durante o Réveillon 2024, os utilizadores do transporte público terão que desembolsar entre R$ 1,50 (para estudantes) e R$ 3,90 (inteira) para celebrar a virada do ano na praia.



Os valores serão cobrados nos dias 31 de dezembro de 2023 (domingo) e 1° de janeiro de 2024 (segunda-feira).

Esta medida foi divulgada durante coletiva de apresentação do Plano Operacional para a celebração da festividade deste ano, no Paço Municipal, que ocorreu na tarde desta terça-feira, 26.