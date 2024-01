Veja quais vias estarão bloqueadas para o Réveillon 2024 em Fortaleza

Para a celebração do Réveillon 2024 em Fortaleza, a Prefeitura divulgou, durante coletiva no Paço Municipal na tarde desta terça-feira, 26, o planejamento do tráfego viário da Capital, presente no Plano Operacional.

Foram escalados 224 agentes e operadores de tráfego para atuarem entre os dias 29 de dezembro de 2023 a 1° de janeiro de 2024.



Além disso, haverá o auxilio das câmeras de videomonitoramento.