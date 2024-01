Cearense Nattan é uma das atrações do Réveillon de Copacabana, no Rio

Ao lado de Luísa Sonza, Gloria Groove e Ludmilla, o cearense Nattan está na programação do Réveillon 2023 de Copacabana, no Rio de Janeiro

Dono dos hits “Love Gostosinho”, “Nunca mais”, “Americana na vaquejada” e outros sucessos que dominaram as paradas em 2023, a apresentação de Nattanzinho irá acontecer no palco Copacabana, em frente ao hotel Copacabana Palace , na orla carioca.

O cantor cearense Nattan irá participar da festa de Réveillon de Copacabana , no Rio de Janeiro. “Que sonho! Tô chegando pra gente viver essa virada de ano mágica”, escreveu o artista em publicação no Instagram na quarta-feira, 27.

No sábado, 30, o público pode esperar uma mistura de ritmos e gostos com atrações locais e nacionais a partir das 18 horas. Na programação estão previsto o samba de Péricles, o pop de Luisa Sonza, a classe de Marisa Monte, o forró de Xand Avião e outros.

O Réveillon de Fortaleza 2024 , evento gratuito promovido pela Prefeitura de Fortaleza, inicia a programação com o show gratuito de Roberto Carlos a partir das 20 horas da sexta. O cantor inicia a festança de três dias com outras 16 atrações para animar a espera de 2024.

Considerada uma das maiores festas de Réveillon do mundo, o evento no Rio de Janeiro irá se estender a outros locais da capital carioca, como as praias de Ramos, do Flamengo, Penha, de Sepetiba, Parque Madureira e Ilha do Governador.

Com show marcado para iniciar nos primeiros minutos de 2024, às 00h12min, o cearense marcará a abertura do novo ano na Cidade Maravilhosa. Nomes como Luísa Sonza, Gloria Groove e Ludmilla , além das apresentações da Nova Orquestra e da Imperatriz Leopoldinense, escola de samba vencedora do Carnaval de 2023, também estão na programação.

O hotel à beira mar de Fortaleza está celebrando 30 anos de existência e promete surpreender o público da festa da virada deste ano. No sábado, 30, o show fica por conta do Dennis DJ (que acumula sucessos como "Tá OK", um dos maiores hits do ano) e do trio de música eletrônica Rooftime.

Neste ano, inclusive, Fortaleza prepara uma novidade. A queima de fogos será substituída por um show de luzes com drones . A informação foi confirmada pelo prefeito José Sarto (PDT) em entrevista ao O POVO. A duração do show de luzes ainda não foi confirmada. Além dos cearenses, estima-se que 600 mil turistas compareçam ao espetáculo da virada.

No dia da virada, domingo, 31, a festa começa às 18 horas com apresentação de artistas locais como Paula Benevides, Giovana Bezerra e Camila Marieta. E segue com Marina Sena, Ney Matogrosso, a banda Titãs, Wesley Safadão e outros.

Com início às 22 horas do domingo, 31, a festa da barraca América do Sol, na Praia do Futuro , promove uma noite de atrações como DJ Greg Donini, Dudu Santos, Débora Lima e a Banda Transacionais. A programação segue até às 5 horas do dia 1º de janeiro de 2024 com open food e open bar. Além de contar com espaço infantil , a casa também aceita pets para o show da virada.

Já no domingo, 31, quem recebe 2024 junto com os convidados são o DJ Alok , o cantor de forró Wesley Safadão, a dupla sertaneja Maiara e Maraisa e o cantor de axé Jammil, que apresenta os sucessos dos anos 1990.

Parte da renda arrecadada com os ingressos será destinada ao instituto Educa Mais Esporte. No Réveillon da Barraca América do Sol, os clientes também poderão contar com show pirotécnico e são permitidas as entradas de bebidas quentes, espumantes e champanhes. O tema da festa é "Réveillon 2024 - Do Sertão ao Mar".

Quando : domingo, 31, a partir das 22 horas

: domingo, 31, a partir das 22 horas Onde : avenida Zezé Diogo, 4265 - Praia do Futuro

: avenida Zezé Diogo, 4265 - Praia do Futuro Quanto : R$599 (adulto) ou R$449 (meia solidária)

: R$599 (adulto) ou R$449 (meia solidária) Mais informações: (85) 98142.6171

Boate Level

A Boate Level promove uma festa no dia 31 de dezembro a partir das 22 horas. A casa de show famosa por reunir gerações no entorno do Dragão do Mar promete uma festa com open bar de cerveja, vinho e vodka até o momento da virada. Os ingressos estão disponíveis na plataforma online outgo.com.br.

Quando : domingo, 31, às 22 horas



: domingo, 31, às 22 horas Onde : rua Dragão do Mar, 92 - Praia de Iracema



: rua Dragão do Mar, 92 - Praia de Iracema Quanto : a partir de R$ 20



: a partir de R$ 20 Mais informações: @boatelevelfortaleza

Tempero do Mangue

Na Sabiaguaba, o restaurante Tempero do Mangue promete uma calorosa recepção de ano novo na noite do dia 31 de dezembro. Entre as atrações está a banda Reite, que, em formato de bloco carnavalesco, vai apresentar repertório que atravessa gerações. O axé das antigas também está garantido com o cantor Barabadá. Com sax ao vivo, Thyago Lima deixará a noite prazerosa. Para tirar o pé do chão, a DJ Lia Tavares também estará presente. O evento contará ainda com open bar e open food.

Quando : domingo, 31, a partir das 22 horas



: domingo, 31, a partir das 22 horas Onde : rua Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba



: rua Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba Quanto : a partir de R$ 560



: a partir de R$ 560 Instagram: @temperodomangue

Réveillon Floresta

No radar daqueles que não dispensam uma mesa farta na passagem de ano está o Réveillon do Floresta Bar. Entre as opções do buffet oferecido pelo estabelecimento estão sushis à vontade, filé mignon, peito de peru, casquinha de caranguejo e mais. Entre as atrações estão Paulinha Coelhos, a banda Os Transacionais, Amanda Alves e Mr. Joe Black.



Quando : domingo, 31, às 20 horas



: domingo, 31, às 20 horas Onde : Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)



: Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto : a partir de R$ 349,90



: a partir de R$ 349,90 Mais informações: @floresta_bar

Réveillon do Kosmika

No domingo, 31, o Kosmika Club será transformado em um “circo de sonhos”. A partir das 22 horas, os DJ Matheus Sales, Lia Tavares, Emmanuel, Rebeca Sales e Fennix se apresentarão na casa. Foram liberadas 300 cortesias na plataforma OutGo para acesso até 23 horas.

Quando : domingo, 31, às 22 horas



: domingo, 31, às 22 horas Onde : Kosmika Club (Rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema



: Kosmika Club (Rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema Quanto: Antecipado - R$ 40 (individual) e R$ 50 (duplo); Na hora - R$ 50; vendas no site OutGo

Tempero do Mar



A barraca de praia Tempero do Mar também promove seu Réveillon. Com o tema “Pé Na Areia”, a programação terá apresentações da Superbanda, com mistura de pop, rock, funk, piseiro, axé e forró; do cantor Belinho, com samba e pagode; e do DJ Marcos BDR, com funk, piseiro e mais.

Quando : domingo, 31, às 22 horas



: domingo, 31, às 22 horas Onde : Tempero do Mar (Av. Zezé Diogo, 2771 - Praia do Futuro)



: Tempero do Mar (Av. Zezé Diogo, 2771 - Praia do Futuro) Quanto: R$ 610 (inteira) e R$ 570 (meia social - com doação de 1 kg de alimento não perecível no dia); vendas no Sympla

