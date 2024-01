Réveillon 2024: ocupação hoteleira em Fortaleza já ultrapassa os 96%

Fortaleza já está com mais de 96% da capacidade hoteleira preenchida para o período de fim de ano. São esperados cerca de 600 mil turistas na capital cearense para o Réveillon 2024 , que contará com três dias de festa.

"A nossa preocupação maior era os voos, mas a gente viu que foram anunciados cerca de 100 novos voos para cá para a alta temporada e deu para manter a nossa expectativa. Além disso, eu estive em Porto Velho-RO há duas semanas, e lá alguns operadores e agências grandes falaram que estão fechando operações rodoviárias para virem à Fortaleza", disse.

Ele ressaltou também que, do pós-pandemia para cá, já estão sendo entregues 10 novos empreendimentos hoteleiros, alguns com padrão cinco estrelas, visando aumentar ainda mais a capacidade da capital cearense de receber um maior fluxo de turistas.

"São 10 novos hotéis de grande e médio porte só na hotelaria de Fortaleza, sem contar com o estado do Ceará e com a quantidade de pousadas que estão abrindo por conta do kitesurfe", destacou.

Segundo a Secretaria do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, o Estado deve receber 940 mil visitantes durante este período de alta estação.

Confira a programação Réveillon de Fortaleza 2024

Veja abaixo a lista das atrações por ordem de apresentação:

Sexta-feira, 29

20 horas: Roberto Carlos



Sábado, 30

A partir de 18 horas: Mara Pavanelly e Nonato Lima

Péricles

Luisa Sonza



Marisa Monte



Xand Avião



Bell Marques

Murilo Huff



Mari Fernandez

Domingo, 31

A partir de 18 horas: Paula Benevides, Giovana Bezerra e Camila Marieta

Marina Sena

Ney Matogrosso

João Gomes



Wesley Safadão

Titãs

Alok

Taty Girl

