Fortaleza: programação de shows e festas das férias ao Carnaval

Abaixo, confira a programação completa da Alta Estação na Capital.



Festas e shows: programação do Férias em Fortaleza

Na sexta-feira, 8 de dezembro, a abertura das festividades acontece do Palco Cultura à Beira-Mar, com desfile dos Maracatus de Fortaleza, em frente à Praça do Náutico. Já no sábado, 9, a animação fica por conta do cantor Ritchie, conhecido por sucessos como “Menina Veneno” e "Pelo Interfone".

Os dias 16 e 17 serão destinados a uma programação especial para o Dia do Forró, com shows de Débora Lee e Forró Real na Beira-Mar, e com o Encontro de Sanfona - Zé do Norte e convidados no Mercado dos Pinhões.

A agenda também conta com um mini-palco na feirinha da Beira-Mar, com espaço reservado para karaokê. Já o anfiteatro da Beira-Mar vai receber uma tenda cultural, com programação artística de férias.

Confira datas e locais abaixo:

Palco Cultura à Beira Mar



Local: Avenida Beira-Mar (Praça do Náutico)

Horário: a partir de 17h