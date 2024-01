Ceará espera receber 203 mil turistas no período do Réveillon

O levantamento da pasta estadual aponta uma procura muito expressiva pelas regiões litorâneas do Estado, com destaque para Jericoacoara, onde a taxa de ocupação hoteleira deve alcançar os 97% .

Com isso, o incremento na economia da movimentação em todo o Estado deve superar os R$ 400 milhões , um acréscimo de 20% na economia estadual na comparação com a virada de 2022 para 2023.

Durante o feriado de Réveillon, o Ceará espera receber 203 mil turistas na capital e no interior do Estado. A informação foi divulgada pela Secretaria do Turismo do Estado (Setur-CE), nesta sexta-feira, 29, que disse que o volume é 10% acima do igual período do ano passado.

Em seguida, a Setur destaca a região serrana, com Guaramiranga no topo do ranking. A cidade, que se destaca pelo clima ameno é uma alternativa para os que buscam, sobretudo, passar a virada do ano em família, e registra uma taxa de ocupação superior a 96%.

Em Fortaleza, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (Abih-CE), tinha projetado uma ocupação de 96% no período na cidade.

Em todo o Estado, a média deve ser de 90%. Além dos destinos citados, também se destacam Porto das Dunas/Prainha, Praia das Fontes/Morro Branco, Camocim, Canoa Quebrada, Trairi/Flecheiras e Cumbuco, em Caucaia.

Yrwana Albuquerque, secretária estadual do Turismo, comemora a boa procura. Ela destaca que os visitantes devem aproveitar a diversidade de atrativos do Ceará, fazendo com que todo o destino alcance bons resultados.

“Estamos observando uma boa procura em todo o estado. Isso é parte da nossa política de interiorização do Ceará e se traduz em ganhos econômicos para todos os setores interligados a atividade turística”, avaliou.