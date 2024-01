Réveillon de Fortaleza não terá fogos, mas show de luzes com drones

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), fez o anúncio em entrevista ao O POVO, destacando o fim do uso de fogos de artifício na festa

A festa da virada do Réveillon de Fortaleza terá show de luzes com drones no céu da Praia de Iracema. O anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em entrevista ao O POVO.



Sarto destaca que o modelo de festa se deve ao fim do uso de fogos de artifício. E deve ser inédito, diferente do que já foi visto em outros eventos.