Nova companhia aérea planeja ligar Fortaleza a Maceió, Aracaju e Teresina

De acordo com o senador Alan Rick (União Brasil), do Acre, a empresa planeja lançar os voos ainda no primeiro trimestre de 2024

Os voos para as capitais do Piauí e de Alagoas serão operados em um turboélice ATR 42, enquanto a operação para a cidade sergipana será em um jato Embraer ERJ 145. Ambas as aeronaves são de médio porte, podendo transportar entre 45 e 60 passageiros.

No mapa apresentado pela companhia, a capital cearense vai ter ligações para três cidades : Aracaju, Maceió e Teresina. As duas primeiras, inclusive, não possuem cobertura de outras companhias atualmente.

O mercado brasileiro vai ganhar uma nova companhia aérea de voos regulares. A Total Linhas Aéreas, empresa que atua com fretamento e cargas, divulgou, em evento em Brasília para convidados, a lista de trechos que planeja operar no relançamento das rotas comerciais, e Fortaleza está inclusa.

O POVO entrou em contato com a Total para saber mais detalhes de datas, mas a empresa informou que um anúncio oficial está sendo preparado para ser divulgado no começo de janeiro.

No entanto, o Senador Alan Rick (União Brasil-Acre), nas redes sociais, afirmou que a companhia planeja lançar seus voos ainda no primeiro trimestre do próximo ano.

A Total Linhas Aéreas existe desde 1996 e teve alguns voos regionais regulares até 2008, quando concentrou suas operações exclusivamente para fretamentos, seja de passageiros ou de cargas.

No novo anúncio para voos comerciais, a companhia vai ter Brasília como principal hub e ligações para 27 aeroportos, em todas as cinco regiões do País, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

