Black Friday Emprego: IDT vai ofertar 1,5 mil vagas na sexta-feira

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) realiza na próxima sexta-feira, 26, mutirão para agilizar processos seletivos e encaminhar os profissionais para as vagas de empregos. O evento que está sendo chamado de Black Friday Emprego e prevê a seleção de mais de 1.500 vagas de emprego, principalmente, para os setores de serviços e comércio.

Durante todo o dia, nas unidades de atendimento do IDT/SINE no Estado, estarão ocorrendo processos seletivos. Os trabalhadores interessados já podem se cadastrar no site do IDT ou comparecer na sexta-feira, nas Unidades. “Esse será um momento especial, quando estaremos aproximando trabalhadores de empresas,” destaca o presidente do IDT, Vladyson Viana.

A relação das vagas, com os perfis e locais de seleção, estará disponível a partir dessa quinta-feira,25, no site do IDT. Dentre as oportunidades, haverá seleções para vendedores, promotor de vendas, cozinheiro, garçom, cumim e atendente de telemarketing, dentre outras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocasião, além das seleções, também ocorrerão palestras e outras atividades dedicadas aos trabalhadores em busca de emprego.

Black Friday 2021: contagem regressiva

>> Black Friday 2021: faltam 2 dias; veja as últimas notícias de hoje, 24

>> Black Friday 2021: faltam 3 dias; veja as últimas notícias de hoje, 23

Black Friday 2021: veja ofertas anunciadas

>> Black Friday 2021: promoção da Claro, Oi, Tim e Vivo

>> Black Friday 2021 no Mercado Livre: promoção para cliente e anunciantes

>> Black Friday 2021: promoção na Americanas e Amazon

>> Black Friday 2021: Mc Donald’s, Burger King e Subway; veja ofertas

>> Black Friday 2021: Casas Bahia e Magazine Luiza antecipam ofertas; veja

>> Black Friday: passagens aéreas baratas

>> Black Friday 2021: descontos em cursos de gastronomia e afins

>> Black Friday: jogos com desconto; veja 10 títulos para ficar de olho

Black Friday 2021: dicas de como economizar

>> Black Friday 2021: quando começa e outras dicas

>> Black Friday 2021: aplicativos para obter descontos na data

>> Black Friday 2021: como verificar se um desconto é real?

>> Black Friday 2021: aumentam quantidade de sites fraudulentos

>> Black Friday 2021: veja as principais dicas para o dia

>> Black Friday: o que vale a pena comprar?

>> Black Friday: dicas para não cair em golpes e comprar com segurança

>> Black Friday: Procon Fortaleza identifica alta nos preços de até 33%

Tags