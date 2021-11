Black Friday 2021 no Mercado Livre: promoção para cliente e anunciantes

Nos últimos anos, a Black Friday tem conquistado espaço no Brasil e ultrapassa a data da última sexta-feira de novembro. O Mercado Livre é adepto do formato "mensal" da Black Friday; confira a promoção da plataforma para 2021

De origem estadunidense, a Black Friday é um evento anual que tem se popularizado nos últimos anos no Brasil. Com seu impacto na economia, notoriamente através do e-commerce, a data acabou sendo estendida para além da última sexta-feira de novembro — em 2021, a data oficial é sexta, 26, daqui a três dias. Empresas adeptas da Black Friday “mensal”, o Mercado Livre, plataforma de anúncios fundada em 1999, tem ofertas antecipadas. Confira abaixo detalhes de como estão funcionando:



Black Friday 2021: promoção do Mercado Livre

Ao longo de novembro, o Mercado Livre fornece descontos de até 70% em produtos de todas as categorias disponíveis. Ainda, há o sistema “Hora Black”, em que os produtos mais buscados recebem descontos exclusivos às 13 horas, diariamente. Para ajudar o cliente a se preparar para a Hora Black, a plataforma anuncia aos domingos quais produtos receberão ofertas. Frete grátis também é um ponto atrativo em algumas das categorias de produtos.

A estratégia do Mercado Livre foi desenvolvida a partir de dados de 2020 organizados pelo Mercado Ads, unidade dedicada à publicidade, conforme informou o vice-presidente sênior da empresa no Brasil, Fernando Yunes. Segundo ele, 40% dos consumidores começaram a procurar por produtos dois meses antes da Black Friday do ano passado. Na visão dele, muitas pessoas “tomaram gosto” por realizar compras em casa e através da Internet, recebendo o produto também em casa.

Black Friday 2021: benefícios do Mercado Livre para vendedores

Além das ofertas direcionadas a quem acessa o Mercado Livre para comprar, a empresa também tem dedicado esforços aqueles que utilizam a plataforma para anunciar seus produtos. Uma programação de palestras online realizadas juntamente de parceiros externos, como Facebook e TikTok, está sendo oferecidas aos vendedores, principalmente de pequeno e médio porte.

As palestras objetivam fornecer dicas e orientações para capturar a atenção de clientes durante o período da Black Friday. Uma página exclusiva foi criada para que os vendedores tenham acesso ao conteúdo. “O objetivo do Mercado Livre é apoiar a educação e inclusão financeira, além de fomentar o empreendedorismo”, contou Yunes em entrevista concedida ao portal TecMundo.



