Black Friday 2021: promoção da Claro, Oi, Tim e Vivo

As operadoras Claro, Oi, Tim e Vivo têm ofertas para seus consumidores durante a Black Friday de 2021. Confira as principais promoções oferecidas pelas operadoras

A três dias de acontecer oficialmente, a Black Friday 2021 pode ajudar a comprar produtos desejados há um bom tempo. Mas também pode ser o momento ideal para garantir uma promoção de telefonia mais proveitosa. Operadoras de telefonia, incluindo Claro, Oi, Tim e Vivo, preparam ofertas antecipadas para a Black Friday, principalmente focadas em Internet e, em alguns casos, associadas a streamings. O POVO separou algumas das principais recomendações; confira abaixo:

Black Friday 2021: promoção da Claro

Na Black Friday deste ano, a aposta da Claro está em planos de celular com mais bytes de Internet. Nos planos “Controle”, os clientes recebem 20 gigabytes (GB) bônus ao contratar 10 GB por R$ 59,99, ou recebem 7 GB ao contratar 8 GB por R$ 49,99. Outros planos, com preços e bytes maiores, também estão disponíveis:

100 GB + 100 GB para vídeos + 100 GB bônus: R$ 389,99



50 GB + 50 GB para vídeos + 100 GB bônus: R$ 249,99



30 GB + 30 GB para vídeos + 100 GB bônus: R$ 169,99



40 GB + 50 GB bônus: R$ 129,99



30 GB + 30 GB bônus: R$ 109,99

Em relação ao serviço Claro Box, um preço promocional de R$ 29,99 mensais foi estipulado, incluindo assinatura no streaming HBO Max. O pacote Fácil HD, paralelamente, passa a custar R$ 79,99, por um ano, com canais do chamado Mix HD. Já na Internet banda larga, o plano de 250 Mb/s (megabytes por segundo) sobe para 350 Mb/s por R$ 99,99 mensais, enquanto o plano de 500 Mb/s diminui de valor para R$ 119,99 mensais.

Black Friday 2021: promoção da Oi

Internet também é um dos focos da Oi durante a Black Friday. Uma de suas principais ofertas é o Oi Mais Avançado, plano que agora tem 200 gigabytes (antes eram 100) por R$ 99,90. Um salto parecido acontece com o Oi Mais Top: de 200 GB, o plano agora oferta 400 GB por R$ 129,90.

Ambos também incluem ligações ilimitadas para o Brasil e acesso gratuito a conteúdos Netflix, YouTube, Oi Play, Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. Os planos estão disponíveis até o dia 15 de dezembro, somente através de pagamento por fatura digital.

Ainda no âmbito dos planos de celular, o Oi Controle segue a linha de Internet aumentada. Quem assinar o plano de 50 GB vai ganhar o dobro de acesso por R$ 49,99. De forma similar, ligações ilimitadas e uso gratuito de aplicativos estão incluídos no pacote. A promoção também permanece disponível até 15 de dezembro, só que com pagamento exclusivamente via cartão de crédito.

Na Black Friday da Oi, 200 Mb/s na Internet banda larga se tornam 400 por R$ 99,90 mensais. A oferta, inserida na tecnologia de fibra ótica, é válida por 12 meses para clientes do Brasil. A data-limite para contratação do serviço é 8 de dezembro, com pagamento em débito automático e fatura digital.

Black Friday 2021: promoção da Tim

Na Tim, os pacotes Tim Black e Tim Black Família recebem 50 GB adicionais na Internet e podem ser associados à assinatura de um serviço de streaming. Para o primeiro estão disponíveis HBO Max e YouTube Premium; para o Família, há também a Netflix. Já no plano Tim Controle, até 20 GB adicionais são ofertados pela operadora.

A ampliação no acesso à Internet também é aplicada na banda larga. Clientes do plano Tim Live de 300 Mb/s têm 200 Mb/s bônus, totalizando 500 Mb/s por R$ 108,50. O adicional permanece válido por 12 meses e deve ser pago através do débito automático. O plano também inclui acesso ao streaming Paramout+ e outros serviços.

Black Friday 2021: promoção da Vivo

Até 29 de novembro, a Vivo oferece descontos para clientes novos ou migrantes dos planos controle e pós-pago. Na primeira opção, bônus de 6 GB de Internet é a principal oferta. Já no pós, são oferecidos 20 GB de bônus para clientes Individual Selfie e 50 GB para o Pós Família, ambos com validade de doze meses. Também até 29 de dezembro, a banda larga Vivo Fibra oferece um combo de 300 Mb/s de Internet somados a Netflix e HBO Max por R$ 149,90 mensais.

Para quem gosta de streaming, a Vivo disponibiliza até o dia 30 de novembro um pacote de até 50% de desconto na contratação de Globoplay, Paramount+, Starz Play e Telecine. O primeiro, por exemplo, passa a custar R$ 14,90 por 12 meses (em vez de R$ 22,90). Já o Paramount+ tem valor cortado pela metade, custando R$ 9,95 por três meses.



