Black Friday 2021: Casas Bahia e Magazine Luiza antecipam ofertas; veja

Veja as ofertas especiais antecipadas das Casas Bahia e Magazine Luiza antes do dia oficial da Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (26/11); ambas as empresas garantem descontos de até 80% em seus produtos

A Black Friday acontece no próximo dia 26 de novembro (26/11), a última sexta-feira do mês. Mesmo assim, algumas empresas investem o mês inteiro em descontos especiais, intensificando na semana em que acontece o dia oficial de ofertas. Confira detalhes de como está funcionando as ofertas antecipadas da Casas Bahia e Magazine Luiza, ambas garantem descontos de até 80% em todos os segmentos de produtos.

Black Friday 2021: Casas Bahia

As ofertas antecipadas da Casas Bahia estão presentes em todos os segmentos de produtos, com descontos de até 80% e parcelamento em até30x sem juros no cartão de crédito da loja, além da possibilidade de retirar os produtos em até 24 horas nas lojas físicas após a compra. Além disso, a empresa fez um levantamento para identificar os itens mais desejados por seus clientes e, assim negociar com os fornecedores o menor preço. Confira a lista de prioridades da Casas Bahia abaixo:

Iphone

Smartphones

Smart TV's

Geladeira

Sofá

Lavadora

Notebook

Guarda-Roupa

Liquidificador

Escova Secadora

Além disso, os estoques dos produtos com preços especiais são limitados e, se houver o esgotamento de algum item, uma nova oferta será lançada para cobrir.

Black Friday 2021: Magazine Luiza

A "Black das Blacks" antecipada da Magalu está com descontos diários de até 80% em todos os segmentos de produtos escolhidos para cada dia. Os preços especiais dos produtos do dia duram 24 horas e valem para todos os meios de compra: lojas físicas, site e aplicativo.

As ofertas antecipadas vão de eletroeletrônicos recém-lançados a produtos de supermercado, com preços especiais que valem apenas para a Black Friday antecipada e que não voltarão no dia oficial, que acontece nesta sexta-feira (26/11). O 'SuperApp Magalu' mantém ofertas exclusivas encontradas só no aplicativo, com preços especiais para marcas como Netshoes, Época Cosméticos e KaBum. Além disso, a Magazine Luiza destacou que todas as empresas do grupo, o superapp e os quase 40 milhões de produtos oferecidos no marketplace farão parte da campanha da Black Friday deste ano.

