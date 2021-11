Black Friday 2021: aumentam quantidade de sites fraudulentos

A Black Friday 2021 acontece no próximo dia 26 de novembro, (26/11), em uma sexta feira. E com a proximidade do evento, tem-se observado o aumento no número de lojas falsas na internet. Nas últimas seis semanas, conforme levantamento realizado pela Check Point Research, desenvolvedora de soluções em cibersegurança, houve um crescimento de 178% de sites fraudulentos em todo o mundo em relação à média dos demais meses do ano.

Segundo o estudo, em torno de 5.300 sites são detectados toda semana, de modo que uma em cada 38 redes corporativas foi afetada neste mês de novembro devido às promoções fraudulentas. Golpistas também aproveitam a Black Friday para promover liquidações falsas via e-mail, anunciando enormes descontos em compras online. Normalmente, eles enviam mensagens às vítimas em nome de empresas reais.

Alguns e-mails identificados pela Check Point Research utilizavam a logo da grife americana "Michael Kors" ofertando produtos da marca com 70% a 85% de desconto. O usuário que clicasse no link da oferta teria seus dados roubados ao ser direcionado a um site clonado com layout idêntico ao do site verdadeiro criado para obter as credenciais da vítima. Casos semelhantes utilizando a marca da Amazon, com e-mails enviados da China, também foram identificados pelo estudo.

