Black Friday 2021: Mc Donald’s, Burger King e Subway; veja ofertas

A Black Friday já é nesta sexta-feira, 26 de novembro (26/11), mas algumas lojas já estão adiantando suas ofertas para a data de descontos mais esperada do ano! Algumas lojas estão com ofertas antecipadas que podem valer por toda a semana ou mês de novembro. Confira as principais ofertas das redes de fast-food na Black Friday 2021.

Black Friday 2021: Mc Donald's com Big Mac por R$ 0,90

O McDonald's realiza promoção de Black Friday com o clássico Big Mac por apenas R$ 0,90 valendo até a sexta-feira (26/11). Os descontos são válidos no app McDonald’s e iFood, além de vantagens para quem compra com Mercado Pago. Além do Big Mac, a ação inclui McChicken Bacon também por menos de um R$ 1 e também Quarterão ou Cheddar McMelt por R$ 1,90.

Pagando com o app Mercado Pago através do Código QR Mercado Pago, o cliente pode adquirir clássicos da marca por preços especiais. Para comprar, é preciso realizar o pagamento pelo Código QR Mercado Pago via app do Mercado Pago, onde os descontos serão aplicados automaticamente.

Para pagar com o aplicativo, o usuário deve criar uma conta no Mercado pago pelo celular, cadastrando em seguida um cartão de crédito ou depositar o dinheiro da compra através de PIX, transferência, boleto ou recarga em casa lotérica. Por fim, no momento do pagamento, abra o leitor de código QR no app do Mercado Pago e finalize o pagamento.

Confira outras ofertas do Mc Donald's disponíveis no aplicativo do MC Donald's na Black Friday 2021:



Nos dias 23/11 e 24/11 o McShake de Ovomaltine sai por R$ 3,99 na compra de qualquer McOferta; e no dia 25/11, a McFritas Pequena sai por R$ 1,90.

De 22 a 26 de novembro:

McNuggets com 4 unidades por R$ 4,00;

Chicken Jr. por R$ 4,90;

McDuplo + Bebida 300 ml por R$ 10,90.

Para aproveitar as vantagens de Delivery, confira o que já está disponível no iFood até 30/11:

2 Cheeseburguer ou Chicken Jr. + Bebida com 35% de desconto;

Big Mac, Cheddar, McChicken, Quarterão, Duplo Burguer Bacon, Duplo Barbecue, McChicken Bacon, McChicken Barbecue ou McChicken Cheddar com 39% de desconto;

46% de desconto na compra de duas unidades de Hambúrgueres, McChicken Jr., Cheeseburgers, McFiesta, McFritas Médias ou McNuggets com 6 unidades. O cliente pode escolher entre duas unidades do mesmo item ou variar entre as opções.

A marca também terá ofertas relâmpago a partir de R$ 0,99 no app do iFood ao longo da semana, então vale ficar de olho para garantir sobremesas, acompanhamentos e sanduíches com preços especiais.

Black Friday 2021: Burger King com Whopper de graça

O Burger King promete um hambúrguer Whopper de graça para quem comprar um combo que custe mais de R$ 21,80 entre os dias 22 e 26 de novembro. Porém, o hambúrguer gratuito só poderá ser retirado entre os dias 27 de novembro e 31 de dezembro.

Para participar da promoção, é necessário se cadastrar no "Clube BK" pelo aplicativo do Burger King. Ao comprar o combo, o cliente ganha 220 pontos no clube, o que equivale a um Whopper gratuito. É importante conferir quais unidades participam do Clube BK. Além disso, no decorrer da Black Friday, o Burger King está oferecendo descontos de até 40% por seus combos no aplicativo.

Black Friday 2021: promoções Subway

A promoção do Subway na Black Friday será válida apenas na sexta-feira (26/11). Na compra de um sanduíche de frango teriyaki ou frango defumado com cream cheese, com cookie e refrigerante de 500 ml, o cliente paga apenas pelo sanduíche. O desconto será válido apenas para compras feitas na rede física, não valendo nos pedidos por delivery.

