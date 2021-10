Black Friday: jogos com desconto; veja 10 títulos para ficar de olho

Com a Black Friday se aproximando, os jogadores brasileiros podem aproveitar os descontos do período para adquirir alguns dos jogos lançados nos últimos meses. Confira alguns títulos para ficar de olho em novembro

Em 2021, a Black Friday será comemorada no dia 26 de novembro (26/11), uma sexta-feira, no Brasil. Com a data se aproximando, os jogadores brasileiros podem aproveitar os descontos do período para adquirir alguns dos jogos lançados nos últimos meses. Neste ano, diversos lançamentos chegaram às lojas de games, sejam eles para consoles ou para computadores pessoais. Outros estão com sua chegada anunciada para as próximas semanas. Confira sugestões de títulos para ficar de olho durante a Black Friday.

Jogos na Black Friday: Deathloop

Em “Deathloop”, o jogador controla Colt, um assassino preso em um loop temporal e forçado a eliminar oito alvos espalhados ao redor de uma ilha antes da meia-noite. Caso morra ou não consiga concluir sua missão, o personagem volta ao início da narrativa.

O jogo foi lançado em 14 de setembro de 2021 e está disponível para Microsoft Windows e PlayStation 5.

Jogos na Black Friday: Demon's Souls (remake)

Versão atualizada e aprimorada do jogo homônimo de 2009, “Demon’s Souls” tem sua mitologia própria e acontece na terra amaldiçoada de Boletaria. Neste lugar, diversos monstros são liberados inesperadamente e o trabalho do jogador é encerrar a maldição.

Lançado em 19 de novembro de 2020, o jogo está disponível apenas para PlayStation 5 e faz parte da franquia “Souls”.

Jogos na Black Friday: Far Cry 6

O jogo se passa na fictícia ilha caribenha de Yara, inspirada em Cuba. O lugar é comandando por Antón Castillo, um ditador que tenta fazer seu filho Diego trilhar os mesmos caminhos. O jogador controla Dani Rojas, ex-policial local que se juntou à guerrilha local e tenta restaurar sua nação. O gênero de Dani pode ser definido no início do jogo.

“Far Cry 6” será lançado em 7 de outubro de 2021 para Microsoft Windows, Stadia, PlayStation 4 e 5, Amazon Luna e Xbox One e Series X/S.

Jogos na Black Friday: Fifa 22

O 29º jogo da franquia “Fifa” tem o francês Kylian Mbappé como atleta-capa, pelo segundo ano consecutivo. O título de futebol receberá uma versão “padrão” e outra “ultimate”. Yka Kageyama, Heung-Min Son, David Alaba, Christian Pulisic, Phil Foden, Alphonso Davies e Trent Alexander-Arnold foram revelados como embaixadores do jogo.

“Fifa 22” chegou ao mercado na última sexta, 1º de outubro, para Microsoft Windows, Stadia, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e Xbox One e Series X/S.



Jogos na Black Friday: Forza Horizon 5

O quinto “Forza Horizon”, e 12º da franquia “Forza”, é situado em uma representação ficcionalizada do México. O jogo de corrida tem o maior mapa jogável de toda a série Horizon.

“Forza Horizon 5” será lançado em 9 de novembro para Microsoft Windows e Xbox One e Series X/S.

Jogos na Black Friday: Mass Effect Legendary Edition

O jogo funciona como uma coletânea remasterizada da trilogia original de “Mass Effect”. Nos jogos, é possível realizar explorações intergalácticas em uma jogabilidade RPG de ação em terceira pessoa.

“Mass Effect Legendary Edition” foi lançado em 14 de maio de 2021 para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One.

Jogos na Black Friday: The Medium

O jogo se passa na Polônia em 1999, onde a medium Marianne, que possui a habilidade de visitar o plano espiritual, é recrutada para ajudar na investigação de casos de assassinatos.

“The Medium” foi lançado em 28 de janeiro para Microsoft Windows e Xbox Series X/S e em 3 de setembro para PlayStation 5.

Jogos na Black Friday: Psychonauts 2

Narrativa de aventura e plataforma com gráficos caricatos e personalização de poderes, “Psychonauts 2” apresenta diversas missões acompanhadas por conspirações misteriosas ligadas aos integrantes da organização Psychonauts.

O jogo foi lançado em 25 de agosto para Windows, PlayStation 4 e Xbox One e Series X/S. Versões para Linux e macOS foram anunciadas, mas não há datas de lançamento previstas.

Jogos na Black Friday: Ratchet & Clank: Rift Apart

O título acompanha os heróis intergalácticos Ratchet e Clank. Na história, eles precisam derrotar a dominação de um imperador maligno. Outra personagem jogável se chama Rivet. O jogo foi considerado um dos mais visualmente interessantes de 2021 por críticos diversos.

“Ratchet & Clank: Rift Apart” foi lançado em 11 de junho e é exclusivo para PlayStation 5.

Jogos na Black Friday: Resident Evil Village

Em uma narrativa em primeira pessoa, o jogo de sobrevivência acompanha Ethan Winters recuperar sua filha, que foi sequestrada e levada para um vilarejo coberto de neve na Romênia. O título apresenta uma história mais densa e elaborada, com jogabilidade mais focada em sequências de ação.

“Resident Evil Village” foi lançado em 7 de maio de 2021 e está disponível para Microsoft Windows, Stadia, PlayStation 4 e 5 e Xbox One e Series X/S.



