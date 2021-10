Black Friday: dicas para não cair em golpes e comprar com segurança

De acordo com a ClearSale, empresa especializada em soluções antifraude, as práticas de fraude devem crescer 52% na Black Friday de 2021; confira dicas para não cair em golpes e comprar com segurança

Desde que chegou ao Brasil em 2010, a Black Friday caiu no gosto do brasileiro e todos os anos os consumidores criam grandes expectativas para as promoções desse período, que sempre acontece em novembro. Este ano, o evento está marcado para o dia 26 de novembro (26/11), na última sexta-feira do mês, porém, muitos estabelecimentos tendem a ampliar o período de liquidações para a semana inteira, geralmente iniciando na segunda-feira anterior à Black Friday.

Com a popularidade do dia oficial de promoções, os golpes durante esse período também são muito comuns de acontecer. De acordo com a ClearSale, empresa especializada em soluções antifraude nos mais diversos segmentos, as práticas de fraude devem crescer 52% na Black Friday de 2021. Logo, é importante avaliar criteriosamente o valor e pagamento de suas suas compras para o "barato" não sair caro, ou não acabar comprando algo pela "metade do dobro" do produto e cair na famosa "Black Fraude". Confira dicas para não cair em fraudes durante a Black Friday:

Planeje e pesquise suas compras

É preciso planejar o que você realmente pretende comprar para pesquisar os preços ao longo do período e observar se não houve algum aumento no valor antes da Black Friday. Afinal, é comum que algumas lojas subam os preços um tempo antes para chamarem atenção no dia com um grande desconto.

Alguns sites e aplicativos ajudam na tarefa de monitorar os preços na internet. Por meio deles, é possível visualizar quando algum item teve aumento ou queda no valor de venda, podendo ser observado todo o histórico de preço de um determinado produto. Confira algumas opções abaixo para você monitorar os preços:

Olhar Digital Ofertas: se trata de um plugin para seu navegador que compara os preços em diversas lojas, analisa a variação ao longo do tempo, testa automaticamente cupons de desconto e alerta quando um produto chega a um preço que lhe interessa. O plugin garante segurança, monitorando mais de 30 lojas em todo o Brasil, sem acessar seus dados pessoais e sem afetar a velocidade de navegação.

Black ou Fraude: o serviço ajuda a evitar outro tipo de golpe: o frete abusivo. Muitas vezes, o "desconto" do produto vai todo no frete, o que acaba fazendo o cliente pagar o mesmo valor pela atração do preço do item desejado.

Você pode conferir dicas de outros aplicativos que monitoram os preços no Dei Valor, do O POVO.

Atenção para falsas promoções

Com o crescimento da Black Friday, os consumidores estão cada vez mais adeptos às compras online, o que prioriza o dobro de cuidado. E-mail, sms, telefonema, mensagens de WhatsApp e falsos anúncios são só algumas das táticas digitais de fraudes durante o período tão aguardado de promoções.

As e-commerce falsas, que se tratam de um site de produtos idêntico ao de um grande varejista, porém com outro domínio, também são muito comuns. É importante se atentar ao domínio do site, que pode ser substituído de formas que podem confundir ao olhar rápido, como por exemplo: opovo.com.br por opovoo.com.br

Além disso, o cadeado (HTTPS), que fica do lado esquerdo da barra de endereço do site, não é garantia de idoneidade da loja: sites com selos de segurança garantem o sigilo dos dados, não sua confiabilidade. Muitos endereços clonados têm URLs com protocolo HTTPS

Se atente ao parcelamento da compra

Nas opções de parcelamento que algumas lojas oferecem, existem situações em que a cobrança das parcelas é tão alta que o valor final não compensa, mesmo com o preço tentador ofertado. Esse é um dos grandes cuidados a ser tomado, sendo importante sempre calcular

Além disso, por mais que o parcelamento pareça uma boa ideia inicialmente, não deixe de avaliar se ele cabe nas suas finanças, sem comprometer a sua capacidade de pagamento.

Prefira utilizar cartão virtual

Para compras online, opte sempre pelo cartão virtual. Um "novo cartão" é ativado no próprio aplicativo e, no geral, o número só fica disponível por determinado tempo, sendo expirado em seguida e não podendo ser mais utilizado, trazendo, dessa forma, mais segurança.

Também há situações em que a emissora do cartão mantém os dados, mas permite que você faça o bloqueio e desbloqueio a qualquer momento no aplicativo. Sendo assim, quando não estiver utilizando, basta fazer o procedimento para bloquear o recurso.

Com essas alternativas, se o seu cartão for clonado, você pode simplesmente cancelar o número virtual sem passar pelo incômodo de ter que cancelar o número real e emitir um novo cartão.

